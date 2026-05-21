Ubisoft-Aktie stürzt ab: Anleger enttäuscht über Milliardenverlust – wie geht es weiter?

Schwache Ubisoft-Bilanz, hohe Verluste und neue Sparmaßnahmen: Die Ubisoft-Aktie bleibt unter starkem Druck an der Börse. (Foto: dpa)

Schwache Ubisoft-Bilanz, hohe Verluste und neue Sparmaßnahmen: Die Ubisoft-Aktie bleibt unter starkem Druck an der Börse. (Foto: dpa) Foto: Oliver Berg

Ubisoft-Aktie bricht zweistellig ein: Milliardenverlust und schwache Ubisoft-Bilanz verschärfen die Krise

Die Ubisoft-Aktie steht erneut massiv unter Druck. Nach Vorlage der Ubisoft-Bilanz samt eines schwachen Ausblicks verlor die Ubisoft-Aktie im Pariser Handel am Donnerstag zeitweise 15,06 Prozent auf 4,066 Euro. Auch im Frankfurter Xetra-Handel rutscht der Aktienkurs des französischen Videospielunternehmens zweistellig ab. Am späten Vormittag büßt die Ubisoft-Aktie aktuell bei 4,05 Euro mehr als 15,6 Prozent ein. Anleger reagieren damit auf eine Ubisoft-Bilanz, die die tiefgreifenden Probleme des französischen Spielekonzerns offenlegt.

Vor allem der hohe Verlust und die Aussicht auf weitere schwierige Jahre belasten den Ubisoft-Aktienkurs. Binnen eines Jahres hat sich der Börsenwert des Unternehmens mehr als halbiert. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus der Ubisoft-Aktie inzwischen auf annähernd 36,5 Prozent.

Neue Ubisoft-Zahlen sorgen für weiteren Vertrauensverlust

Die aktuellen Ubisoft-Zahlen zeigen das Ausmaß der Krise deutlich. Im Geschäftsjahr 2026 verzeichnete Ubisoft einen operativen Verlust von rund 1,3 Milliarden Euro. Gleichzeitig sanken die sogenannten Net Bookings um mehr als 17 Prozent auf etwa 1,5 Milliarden Euro. Die sogenannten Netto-Buchungen lagen damit deutlich unter dem Vorjahr. Besonders schwach entwickelte sich das Schlussquartal. Die Netto-Buchungen beliefen sich auf 415 Millionen Euro, was einem Rückgang um 54 Prozent entspricht. Allerdings lag der Wert über der internen Zielmarke von 390 Millionen Euro.

Ubisoft-CEO Yves Guillemot sprach von "kurzfristig enttäuschenden finanziellen Ergebnissen". Der Konzern erwartet zudem auch im laufenden Geschäftsjahr weitere Verluste und Umsatzrückgänge. Laut Management dürfte das kommende Geschäftsjahr einen Tiefpunkt beim freien Cashflow markieren. Ubisoft rechnet dabei mit einem Mittelabfluss von bis zu 500 Millionen Euro.

Die Ubisoft-Bilanz zeigt jedoch auch eine stabilere Liquiditätssituation. Die Nettofinanzverschuldung nach Non-IFRS sank von 885 Millionen Euro auf 187 Millionen Euro. Unterstützt wurde dies durch eine Tencent-Investition von rund 1,16 Milliarden Euro. Der Kassenbestand liegt bei etwa 1,35 Milliarden Euro.

Ubisoft-Aktienkurs leidet unter langfristigem Abwärtstrend

Die aktuelle Schwäche der Ubisoft-Aktie kommt nicht überraschend. Bereits Anfang 2026 hatte es eine Ubisoft-Gewinnwarnung gegeben, das Unternehmen hatte umfangreiche Restrukturierungsmaßnahmen angekündigt. Seit der Pandemie-Hochphase befindet sich der Ubisoft-Aktienkurs in einem anhaltenden Abwärtstrend. Notierte der Ubisoft-Aktienkurs Anfang 2022 noch bei über 50 Euro, so rutschte der Börsenwert des Videospielkonzerns aus Saint-Mandé bei Paris seitdem massiv ab – in Summe ergibt sich ein Kursverlust von mehr 90 Prozent.

Zu den Problemen zählen verschobene Spieleveröffentlichungen, enttäuschende Verkaufszahlen und hohe Entwicklungskosten. Zudem stoppte Ubisoft mehrere Projekte und verschob weitere Titel. Insgesamt strich das Unternehmen sieben Projekte und verschob sechs weitere Produktionen. Auch personell spart Ubisoft kräftig. Ende März 2026 beschäftigte der Konzern weltweit noch 16.590 Mitarbeiter, nachdem im Jahresverlauf rund 1.200 Stellen abgebaut worden waren. Seit dem Geschäftsjahr 2022/23 reduzierte Ubisoft seine Fixkosten um etwa 325 Millionen Euro. Bis März 2028 soll die fixe Kostenbasis auf 1,25 Milliarden Euro sinken.

Strategische Neuausrichtung soll die Ubisoft-Aktie stabilisieren

Mit einer umfassenden Neuaufstellung versucht Ubisoft nun, die Krise zu bewältigen. Das Unternehmen organisiert sich künftig in fünf beziehungsweise mehrere eigenverantwortliche "Creative Houses", die stärker für ihre wirtschaftliche Leistung verantwortlich sein sollen. Der Fokus liegt künftig klar auf den wichtigsten Marken Assassin’s Creed, Far Cry und Ghost Recon. Ubisoft verfolgt dabei das Ziel "Qualität vor Menge". Neue Spiele sollen höhere Qualitätsstandards erreichen und Metacritic-Wertungen von mindestens 80 Punkten erzielen.

Für Juli 2026 ist "Assassin’s Creed Black Flag Resynced" geplant. "Assassin’s Creed Hexe" soll 2027 erscheinen. Für Far Cry läuft das Projekt "Project Blackbird" mit Zieljahr 2027. Ein neuer Ghost-Recon-Titel wird für die Geschäftsjahre 2027/28 oder 2028/29 erwartet. Bis eine nachhaltige Erholung gelingt, dürfte die Ubisoft-Aktie jedoch anfällig bleiben. Erst ab dem Geschäftsjahr 2027/28 rechnet Ubisoft wieder mit positiver Profitabilität und einem positiven freien Cashflow. Anleger dürften den Ubisoft-Aktienkurs daher weiterhin besonders aufmerksam verfolgen.

Ubisoft kämpft weiter um die Trendwende

Die aktuellen Zahlen zeigen deutlich, wie tief der französische Spielekonzern in der Krise steckt. Milliardenverluste, schwache Buchungen und ein weiter verschobener Turnaround belasten die Ubisoft-Aktie massiv. Zwar verschafft die Tencent-Investition dem Unternehmen finanziellen Spielraum, doch operative Probleme bleiben bestehen. Ubisoft setzt nun konsequent auf seine stärksten Marken wie Assassin’s Creed, Far Cry und Ghost Recon, während Kosten gesenkt und Projekte gestrichen werden.

Für Anleger bleibt die Lage dennoch riskant. Entscheidend wird sein, ob die neuen Großtitel tatsächlich erfolgreich starten und die angekündigte Transformation greift. Bis dahin dürfte der Ubisoft-Aktienkurs äußerst volatil bleiben und stark auf neue Unternehmensmeldungen reagieren.