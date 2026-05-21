Straße von Hormus: Nato prüft Eingreifen bei anhaltender Blockade

Die Blockade der Straße von Hormus bringt Energiepreise und Weltwirtschaft unter Druck. (Foto: dpa)

Die Blockade der Straße von Hormus bringt Energiepreise und Weltwirtschaft unter Druck. (Foto: dpa) Foto: Altaf Qadri

Im Folgenden:

Straße von Hormus bleibt für Öl und Gas entscheidendDie Nato erwägt ein Eingreifen, falls die Schließung der Straße von Hormus weiter anhält. Das berichten unsere Kollegen von Børsen. Demnach...

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