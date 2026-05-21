Panorama

Schuldspruch im Berufungsprozess: Air France und Airbus nach Absturz verurteilt

Wende im Fall des Absturzes von Flug AF 447 im Jahr 2009 mit 228 Todesopfern: Ein Pariser Berufungsgericht hat Air France und Airbus der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen. Das Gericht sieht die alleinige Verantwortung für die Katastrophe über dem Atlantik bei der Airline und dem Flugzeugbauer.