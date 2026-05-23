Wirtschaft

Fußball-WM 2026: Sporthändler hoffen auf Umsatzboom durch Trikotverkäufe – ist das realistisch?

Fußball-WM als Umsatzmotor? Die Sporthändler setzen auf Fans, die nicht nur zum Public Viewing, sondern auch in die Geschäfte kommen. Trikots, Fußbälle und Fanartikel könnten während der Fußball-WM 2026 erneut zum Verkaufsschlager werden. Weshalb das Turnier für die Branche als wichtiger Impuls gilt.