Wirtschaft

Fußball-WM 2026: Sporthändler hoffen auf Umsatzboom durch Trikotverkäufe – ist das realistisch?

Fußball-WM als Umsatzmotor? Die Sporthändler setzen auf Fans, die nicht nur zum Public Viewing, sondern auch in die Geschäfte kommen. Trikots, Fußbälle und Fanartikel könnten während der Fußball-WM 2026 erneut zum Verkaufsschlager werden. Weshalb das Turnier für die Branche als wichtiger Impuls gilt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
23.05.2026 13:47
Lesezeit: 3 min
Fußball-WM 2026: Sporthändler hoffen auf Umsatzboom durch Trikotverkäufe – ist das realistisch?
Die Fußball-WM 2026 könnte Sportgeschäften neuen Schwung bringen – besonders beim Verkauf von Nationaltrikots. (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Welche Produkte verkaufen sich während der Fußball-WM 2026 besonders gut?
  • Wieso gilt das Trikot als wichtigster Umsatztreiber?
  • Welche Rolle spielt die Konsumstimmung in Deutschland?

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