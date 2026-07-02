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US-Börsenbericht: Tesla und Intel brechen ein, Tech-Werte ziehen Nasdaq nach unten, während Dow Jones ein Rekordhoch erreicht

Ein tiefer Riss geht durch die Wall Street – lesen Sie, welche überraschenden Kräfte die Kurse der Giganten heute in völlig entgegengesetzte Richtungen treiben.
Autor
Bonnier Investor
02.07.2026 22:04
Lesezeit: 1 min
US-Börsenbericht: Tesla und Intel brechen ein, Tech-Werte ziehen Nasdaq nach unten, während Dow Jones ein Rekordhoch erreicht
An den US-Börsen spiegeln sich wirtschaftliche Erwartungen und geopolitische Trends. (Foto: stockinasia/iStock) Foto: stockinasia/iStock

Gegensätzliche Entwicklungen an der Wall Street

An der Wall Street zeigte sich eine starke Diskrepanz zwischen dem Dow Jones und dem Nasdaq-Index: Während Ersterer ein Rekordhoch erreichte, wurde Letzterer durch einen Ausverkauf bei Halbleiteraktien nach unten gezogen.

Dies geschah vor dem Hintergrund, dass Anleger schwächer als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten verarbeiteten. Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics wurden im Juni lediglich 57.000 neue Stellen geschaffen. Dies ist ein deutlicher Rückgang gegenüber den 129.000 im Mai neu geschaffenen Stellen und schlechter als die von Analysten erwarteten 115.000.

Gleichzeitig sank die Arbeitslosenquote auf 4,2 Prozent.

Dan Coatsworth von AJ Bell erklärte, der Markt befinde sich in einer Situation, in der „schlechte Nachrichten gute Nachrichten“ seien, und dass die Anleger die Zahlen dahingehend interpretierten, „dass sie eine Zinserhöhung durch die Fed unwahrscheinlicher machen“.

„Die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten bestätigen die Enttäuschung auf dem Arbeitsmarkt, aber wir sind noch lange nicht an dem Punkt, an dem die Fed zur geldpolitischen Schere greift und mit Zinssenkungen beginnt“, fügte Coatsworth hinzu. Gleichzeitig merkte er an, dass die in den letzten Wochen gesunkenen Ölpreise die Hoffnungen ebenfalls weiter genährt hätten.

Index-Divergenz: Rekorde treffen auf Verluste

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 1,12 Prozent und legte um 583 Punkte zu, um bei 52.865,75 Punkten zu schließen, während der technologielastige Nasdaq Composite den Handel mit einem Minus von 0,8 Prozent bei 25.832,67 Punkten beendete.

Währenddessen schloss der S&P 500 bei Börsenschluss mit 7.482,69 Punkten nahezu unverändert.

Einzelwerte im Rampenlicht: Tech-Riesen unter Druck

Der Nasdaq wurde von einer Reihe von Tech-Werten nach unten gezogen, bedingt durch einen Ausverkauf bei Chipherstellern, darunter Sandisk, deren Aktienkurs um 14,1 Prozent einbrach, und Micron, der um 5,5 Prozent nachgab. Ein iShares-ETF, der Halbleiteraktien abbildet, notierte bei Börsenschluss 5,6 Prozent im Minus.

Tesla stürzte um über 7,4 Prozent ab, obwohl das Unternehmen einen Anstieg der Fahrzeugverkäufe um 25 Prozent meldete und damit die Erwartungen der Analysten übertraf.

Die Aktien von Meta erlitten einen Rückschlag von 4,9 Prozent, nachdem JPMorgan davor gewarnt hatte, dass Meta besser eigene KI-Kernprodukte entwickeln sollte, anstatt Teile seiner Recheninfrastruktur zu vermieten.

Apple stach als deutlicher Ausreißer unter den anderen Mag-7-Aktien hervor und verzeichnete ein Plus von 4,8 Prozent. Dies war eine Reaktion auf Berichte, wonach das Unternehmen seine Produktionspläne für faltbare Geräte aufstockt und plant, zwischen der zweiten Hälfte dieses Jahres und Anfang 2027 mindestens fünf neue iPhone-Modelle auf den Markt zu bringen.

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