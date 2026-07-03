Politik

Streit um Krankenscheine: Kassen-Chef warnt vor Chaos in den Praxen

Die Koalition will den hohen Krankenstand in Deutschland bekämpfen und fordert das Attest künftig schon ab Tag eins. Doch DAK-Chef Andreas Storm schlägt Alarm: Die Pläne könnten zu einem massiven Ansturm auf die Hausärzte führen. Während Bundeskanzler Merz die Maßnahme verteidigt, wird bereits über die praktische Umsetzung gestritten.