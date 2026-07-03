Politik

Streit um Krankenscheine: Kassen-Chef warnt vor Chaos in den Praxen

Die Koalition will den hohen Krankenstand in Deutschland bekämpfen und fordert das Attest künftig schon ab Tag eins. Doch DAK-Chef Andreas Storm schlägt Alarm: Die Pläne könnten zu einem massiven Ansturm auf die Hausärzte führen. Während Bundeskanzler Merz die Maßnahme verteidigt, wird bereits über die praktische Umsetzung gestritten.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
03.07.2026 09:22
Aktualisiert: 03.07.2026 09:46
Lesezeit: 2 min
Streit um Krankenscheine: Kassen-Chef warnt vor Chaos in den Praxen
Eine Person hält ein Smartphone in der Hand und ruft eine Hausarztpraxis an. Im Hintergrund liegen ein Blister mit Tabletten, ein Nasenspray und ein Taschentuch auf einem Tisch (Foto: dpa). Foto: Sina Schuldt

Im Folgenden:

  • Warum der DAK-Chef vor einem Chaos in den Hausarztpraxen warnt.
  • Welche Verschärfungen bei den Krankschreibungen auf Arbeitnehmer und Betriebe zukommen.
  • Wie das neue Modell der Teilkrankschreibung den Krankenstand senken soll.

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