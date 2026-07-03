Wirtschaft

Rheinmetall- Aktie nach Projekt-Dämpfer: Prognosen stehen auf dem Prüfstand

Nach dem überraschenden Rückschlag bei einem Großprojekt sortiert sich der Rüstungskonzern Rheinmetall neu. Weil das Volumen beim Auftragseingang für das zweite Quartal hinter den ambitionierten Erwartungen zurückbleibt, prüft das Management nun die finanziellen Konsequenzen. Während das kurzfristige Jahresziel wackeln könnte, gibt das Unternehmen mit Blick auf das Ende des Jahrzehnts bereits Entwarnung.