Wirtschaft

Rheinmetall- Aktie nach Projekt-Dämpfer: Prognosen stehen auf dem Prüfstand

Nach dem überraschenden Rückschlag bei einem Großprojekt sortiert sich der Rüstungskonzern Rheinmetall neu. Weil das Volumen beim Auftragseingang für das zweite Quartal hinter den ambitionierten Erwartungen zurückbleibt, prüft das Management nun die finanziellen Konsequenzen. Während das kurzfristige Jahresziel wackeln könnte, gibt das Unternehmen mit Blick auf das Ende des Jahrzehnts bereits Entwarnung.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
03.07.2026 09:57
Aktualisiert: 03.07.2026 09:57
Lesezeit: 2 min
Rheinmetall- Aktie nach Projekt-Dämpfer: Prognosen stehen auf dem Prüfstand
Ein geplatztes Großprojekt belastet Rheinmetall. Wackelt die Prognose? Erfahren Sie, wie der Konzern den Umsatzverlust für 2026 kompensieren will (Foto: dpa). Foto: Wolf von Dewitz

Im Folgenden:

  • Warum der Rüstungskonzern Rheinmetall nach einem geplatzten Großprojekt seine Jahresprognose überprüft.
  • Welche Umsatzverluste drohen und wann das Management offizielle Details verkünden wird.
  • Wie das Unternehmen den aktuellen Ausfall durch neue Rüstungsaufträge kompensieren möchte.

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