Technologie

Robotaxi: Zagreb fährt vor, Deutschland sucht noch den Anschluss

In Zagreb fahren bereits Robotaxis, Waymo meldet Millionen autonome Meilen, China rollt ganze Flotten aus. Deutschland dagegen besitzt zwar Autoindustrie, Zulieferer und Ingenieurskraft, doch im Alltag bleibt autonome Mobilität bisher Ausnahme. Der Wettbewerb entscheidet sich nicht nur im Labor, sondern auf der Straße – und genau dort droht Deutschland den Anschluss zu verlieren.
Autor
avtor
Boštjan Usenik
02.07.2026 16:03
Lesezeit: 10 min
Robotaxi: Zagreb fährt vor, Deutschland sucht noch den Anschluss
Zagreb testet Robotaxis, Waymo sammelt Millionen Meilen. (Foto: Verne)

Im Folgenden:

  • Warum Zagreb bei Robotaxis plötzlich vor Deutschland liegt.
  • Wie Robotaxis den Stadtverkehr grundlegend verändern könnten.
  • Warum Deutschlands Autoindustrie allein nicht mehr reicht.

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