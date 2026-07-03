Wirtschaft

KI-Schock im Tech-Sektor: Löhne fallen erstmals seit Jahren

Irlands Tech-Sektor galt lange als Jobmaschine mit steigenden Gehältern. Nun sinken die Durchschnittslöhne erstmals seit fast zehn Jahren. Experten sehen darin noch keinen Beweis, aber ein mögliches Frühwarnsignal für den Einfluss von KI auf Beschäftigte.