Wirtschaft

KI-Schock im Tech-Sektor: Löhne fallen erstmals seit Jahren

Irlands Tech-Sektor galt lange als Jobmaschine mit steigenden Gehältern. Nun sinken die Durchschnittslöhne erstmals seit fast zehn Jahren. Experten sehen darin noch keinen Beweis, aber ein mögliches Frühwarnsignal für den Einfluss von KI auf Beschäftigte.
Autor
avtor
Donal MacNamee
03.07.2026 07:30
Lesezeit: 4 min
KI-Schock im Tech-Sektor: Löhne fallen erstmals seit Jahren
Mark Zuckerberg, Meta-Chef. (Illustration: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum die Gehälter in der irischen Tech-Branche erstmals seit Jahren sinken.
  • Wie der verstärkte Fokus auf Künstliche Intelligenz die europäische IT-Branche verändert.
  • Weshalb die Einkommen im Technologiesektor hinter der allgemeinen Lohnentwicklung zurückbleiben.

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Donal MacNamee
***

Donal MacNamee ist Reporter beim Business Post, dem irischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern. Die enge redaktionelle Zusammenarbeit zwischen Business Post und DWN erweitert den Blick auf europäische Wirtschafts- und Finanzthemen, über die MacNamee unter anderem in den Bereichen Banken, Unternehmen und Kapitalmärkte berichtet.

 
 
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