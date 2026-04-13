Rundfunkbeitrag vor Gericht: VGH prüft ÖRR-Inhalte

Der VGH Baden-Württemberg verhandelt Klagen gegen den Rundfunkbeitrag. (Foto: dpa)

Der VGH Baden-Württemberg verhandelt Klagen gegen den Rundfunkbeitrag. (Foto: dpa) Foto: Marcus Brandt

Im Folgenden:

Konflikt um Rundfunkbeitrag: VGH nimmt Programmvielfalt unter die LupeNeun Kläger vor dem VGH Baden-Württemberg möchten keinen Rundfunkbeitrag entrichten. Sie stellen die Ausgewogenheit der...

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