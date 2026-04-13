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Rundfunkbeitrag vor Gericht: VGH prüft ÖRR-Inhalte

Kann mangelnde Meinungsvielfalt ein Grund sein, den Rundfunkbeitrag zu verweigern? Genau diese Frage beschäftigt nun ein Gericht in Baden-Württemberg. Die Entscheidung könnte weitreichende Folgen haben. Doch die Hürden sind hoch – und der Ausgang des Verfahrens völlig offen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
13.04.2026 08:28
Lesezeit: 4 min
Rundfunkbeitrag vor Gericht: VGH prüft ÖRR-Inhalte
Der VGH Baden-Württemberg verhandelt Klagen gegen den Rundfunkbeitrag. (Foto: dpa) Foto: Marcus Brandt

Im Folgenden:

Konflikt um Rundfunkbeitrag: VGH nimmt Programmvielfalt unter die LupeNeun Kläger vor dem VGH Baden-Württemberg möchten keinen Rundfunkbeitrag entrichten. Sie stellen die Ausgewogenheit der...

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