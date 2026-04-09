Streit um Rundfunkbeitrag: VGH prüft Programmvielfalt

Neun Kläger stellen die Ausgewogenheit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks infrage. Ein Urteil des VGH Baden-Württemberg könnte nun weitreichende Folgen haben. (Foto: dpa)

Neun Kläger stellen die Ausgewogenheit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks infrage. Ein Urteil des VGH Baden-Württemberg könnte nun weitreichende Folgen haben. (Foto: dpa) Foto: Uwe Anspach

Im Folgenden:

Rundfunkbeitrag verweigern: Darf man das?Darf man den Rundfunkbeitrag verweigern, wenn einem das Programm einseitig erscheint? Diese Frage bekommt nun juristische Schärfe: Ein Urteil des...

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