Politik

Entlastungsprämie: Warum viele bei der Prämie leer ausgehen

Günstigeres Tanken und eine 1.000-Euro-Prämie: Doch die Entlastungen kommen noch längst nicht bei den Bürgern an. Auch werden viele bei der Prämie leer ausgehen. Wer hingegen profitieren könnte - und welche Kritik es an der Entlastungsprämie gibt.