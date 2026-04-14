Politik

Debatte um EU-Wettbewerbsfonds: Milliarden für Schlüsselindustrien geplant

Die EU plant mit dem EU-Wettbewerbsfonds einen milliardenschweren Fonds, um ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den USA und China zu stärken und Investitionen gezielter zu steuern. Wer profitiert vom EU-Fonds für Wettbewerbsfähigkeit und nach welchen Kriterien werden die Mittel vergeben?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
14.04.2026 15:33
Lesezeit: 6 min
Debatte um EU-Wettbewerbsfonds: Milliarden für Schlüsselindustrien geplant
Der EU-Wettbewerbsfonds soll Investitionen in Schlüsseltechnologien bündeln und die Wettbewerbsfähigkeit Europas gegenüber den USA und China stärken (Foto: dpa) Foto: artJazz

Im Folgenden:

  • Warum die EU 451 Milliarden Euro in Schlüsseltechnologien investieren will.
  • Weshalb Deutschland vom neuen EU-Wettbewerbsfonds profitieren könnte.
  • Welche Kritik der Europäische Rechnungshof an Transparenz und Mittelvergabe übt.

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