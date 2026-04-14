Politik

Debatte um EU-Wettbewerbsfonds: Milliarden für Schlüsselindustrien geplant

Die EU plant mit dem EU-Wettbewerbsfonds einen milliardenschweren Fonds, um ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den USA und China zu stärken und Investitionen gezielter zu steuern. Wer profitiert vom EU-Fonds für Wettbewerbsfähigkeit und nach welchen Kriterien werden die Mittel vergeben?