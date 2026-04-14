Immobilien

Immobilienmarkt: Bau-Reform mit Vorkaufsrecht der Kommunen für Grundstücke geplant

Die Bundesregierung plant eine Reform des Baurechts, das den Kommunen deutlich mehr Eingriffsmöglichkeiten auf dem Immobilienmarkt verschaffen soll. Welche neue Regelung auf besonders harte Kritik stößt und warum das Bauministerium die Pläne jetzt verteidigt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
14.04.2026 16:08
Lesezeit: 2 min
Immobilienmarkt: Bau-Reform mit Vorkaufsrecht der Kommunen für Grundstücke geplant
Bauministerin Verena Hubertz (SPD): Ein neuer Gesetzentwurf aus ihrem Haus sieht einen weiteren „Vorkaufsrechtstatbestand“ für Kommunen vor. (Foto: dpa) Foto: Sebastian Gollnow

Im Folgenden:

  • Warum das geplante kommunale Vorkaufsrecht für Grundstücke kritisiert wird.
  • Wie Kommunen künftig Immobilienkäufe von Extremisten verhindern sollen.
  • Käuferinformationen: Warum auch Verfassungsschutz und Polizei einbezogen werden.  

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