Immobilien

Immobilienmarkt: Bau-Reform mit Vorkaufsrecht der Kommunen für Grundstücke geplant

Die Bundesregierung plant eine Reform des Baurechts, das den Kommunen deutlich mehr Eingriffsmöglichkeiten auf dem Immobilienmarkt verschaffen soll. Welche neue Regelung auf besonders harte Kritik stößt und warum das Bauministerium die Pläne jetzt verteidigt.