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Krankenstatistik im Unternehmen: Wie Sie Fehlzeiten auswerten – mit und ohne Software

Fehlzeiten sind eine betriebswirtschaftliche Größe und keine bloße HR-Kennzahl. Wer Fehlzeiten korrekt definiert, strukturell auswertet und richtig berechnet, erkennt problematische Entwicklungen frühzeitig. Dieser Leitfaden zeigt, wie Unternehmen ihre Krankenstatistik fundiert analysieren – von Excel bis zur Systemlösung.