Wirtschaft

IEA schlägt Alarm: Kerosin-Engpässe in Europa drohen

Die Versorgungslage für den Flugverkehr in Europa spitzt sich zu. Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) führt die hohe Abhängigkeit von Importen aus dem Mittleren Osten zu ersten spürbaren Problemen. Während die Bundesregierung auf die heimische Produktion setzt, warnt die Koalition vor Versorgungsengpässen und ruft zu Einsparungen auf.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
16.04.2026 08:38
Aktualisiert: 16.04.2026 18:26
Lesezeit: 1 min
IEA schlägt Alarm: Kerosin-Engpässe in Europa drohen
Ein Tankfahrzeug (vorne) fährt auf dem Vorfeld des Flughafens München an einem Passagierflugzeug vorbei. 75 Prozent der EU-Kerosinimporte kamen aus dem Nahen Osten. Warum Europa nun Versorgungsengpässe drohen und was Deutschland dagegen unternimmt (Foto: dpa). Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Im Folgenden:

  • Warum Europa in den kommenden Wochen vor ernsthaften Kerosin-Engpässen stehen könnte.
  • Weshalb 75 Prozent der europäischen Kerosin-Importe zum Problem werden.
  • Wie Deutschland auf drohende Versorgungsengpässe beim Flugkraftstoff reagiert.

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