Wirtschaft

IEA schlägt Alarm: Kerosin-Engpässe in Europa drohen

Die Versorgungslage für den Flugverkehr in Europa spitzt sich zu. Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) führt die hohe Abhängigkeit von Importen aus dem Mittleren Osten zu ersten spürbaren Problemen. Während die Bundesregierung auf die heimische Produktion setzt, warnt die Koalition vor Versorgungsengpässen und ruft zu Einsparungen auf.