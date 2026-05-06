Wirtschaft

J.P. Morgan-Chef Jamie Dimon warnt: Weltordnung steht vor historischer Probe

Jamie Dimon sieht die globale Wirtschaft vor Risiken, die weit über Börsen, Inflation und Ölpreise hinausreichen. Kann der Westen seine wirtschaftliche Stärke, Bündnisse und demokratische Ordnung in dieser neuen Weltlage behaupten?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
06.05.2026 15:04
Lesezeit: 11 min
J.P. Morgan-Chef Jamie Dimon warnt: Weltordnung steht vor historischer Probe
Jamie Dimon warnt vor globalen Risiken, die für den Westen zur Bewährungsprobe für Wirtschaft, Bündnisse und demokratische Ordnung werden (Foto: dpa) Foto: Michael Reynolds

Im Folgenden:

  • Warum J.P. Morgan-Chef Dimon die aktuelle Weltlage für gefährlicher hält als 2008.
  • Weshalb Dimon das Rezessionsrisiko doppelt so hoch einschätzt wie der Markt.
  • Welche strukturellen Schwächen Europas Dimon als größte Bedrohung für den Westen sieht.

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