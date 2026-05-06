Technologie

Kostenfalle ChatGPT: OpenAI zahlt 50 Milliarden Dollar allein für Rechenleistung

Dass der Betrieb von ChatGPT teuer ist, war bekannt. Jetzt bekommt man einen Einblick, wie viele Milliarden die KI-Rechenzentren den Entwickler OpenAI tatsächlich kosten.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
06.05.2026 14:12
Lesezeit: 1 min
Kostenfalle ChatGPT: OpenAI zahlt 50 Milliarden Dollar allein für Rechenleistung
Streit um OpenAI-Struktur: OpenAI-Präsident Greg Brockman (l) verlässt das US-Bezirksgericht in Oakland. (Foto: dpa) Foto: Godofredo A. Vásquez

Im Folgenden:

  • Warum OpenAI allein 50 Milliarden Dollar für Rechenleistung ausgibt.
  • Was Elon Musk seinen früheren Mitgründern vorwirft. 
  • Was Brockman vor Gericht über Musks Motive bei OpenAI aussagt.

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