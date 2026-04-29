Technologie

KI treibt Deutschland in neue Abhängigkeit

Künstliche Intelligenz wird in Deutschland schneller Alltag, als viele erwartet haben. Doch die Dominanz US-amerikanischer Anbieter und wachsende Sicherheitsbedenken sorgen für neue Spannungen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
29.04.2026 07:34
Lesezeit: 2 min
KI treibt Deutschland in neue Abhängigkeit
Eine Person tippt auf einem Smartphone die Frage «Was soll ich am Sonntag wählen?» in die Anwendung ChatGPT ein. ChatGPT beantwortet nicht nur Fragen aus allen Lebenslagen, es beeinflusst Menschen auch, nicht zuletzt politisch. (Foto: dpa) Foto: Philip Dulian

Im Folgenden:

  • Wie stark KI Deutschland durchdringt.
  • Welche Apps die meisten Menschen nutzen.
  • Wie viele KI täglich einsetzen.

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