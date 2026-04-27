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Mercedes-Chef: Mehr Entwicklung in China - Image intakt

Mit neuen Elektro-Modellen und lokalen Lieferketten will Mercedes in China wachsen. Was der Konzern für das Image und die Technik plant.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
27.04.2026 07:28
Lesezeit: 2 min
Mercedes-Chef: Mehr Entwicklung in China - Image intakt
Besucher am Mercedes-Benz Stand während der Auto China 2026 in der chinesischen Hauptstadt. (Foto: dpa) Foto: Ng Han Guan

Im Folgenden:

  • Warum Mercedes seine Entwicklungsarbeit in China gezielt ausbaut und beschleunigt.
  • Wie Mercedes mit lokalen Lieferketten und neuen Elektromodellen Kosten senken will.
  • Weshalb das Markenimage von Mercedes in China trotz sinkender Absatzzahlen intakt bleibt.

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