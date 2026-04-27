Wirtschaft

Europa in der KI-Abhängigkeit: Wie Software die Wertschöpfung verlagert

KI verschiebt die wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse in Europa und macht technologische Abhängigkeit zu einem Risiko für Wohlstand und Steuerkraft. Gelingt es Europa, eigene KI-Kapazitäten aufzubauen, bevor ausländische Anbieter zentrale Teile der Wertschöpfung kontrollieren?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
27.04.2026 06:05
Lesezeit: 5 min
Europa in der KI-Abhängigkeit: Wie Software die Wertschöpfung verlagert
Ausländische KI-Systeme könnten Europas Wirtschaftskraft schwächen, da digitale Infrastruktur zunehmend über Wertschöpfung, Steuerbasis und technologische Abhängigkeiten bestimmt (Foto: dpa) Foto: GSI Helmholtzzentrum

Im Folgenden:

  • Warum Europas Wohlfahrtsmodell durch ausländische KI-Systeme finanziell unter Druck gerät.
  • Weshalb der Rückzug auf KI-Anwendungen Europas strukturelle Abhängigkeit weiter vertieft.
  • Welche wirtschaftspolitischen Prioritäten Deutschland jetzt zwischen KI-Infrastruktur und Verteidigung setzen muss.

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