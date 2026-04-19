Technologie

KI-Einsatz in Unternehmen: Warum der Produktivitätsschub ausbleibt

Künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant, doch die wirtschaftlichen Effekte bleiben bislang hinter den Erwartungen vieler Unternehmen zurück. Woran liegt es, dass KI trotz technologischer Fortschritte noch keinen breiten Produktivitätsschub auslöst?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
19.04.2026 17:23
Lesezeit: 5 min
KI-Einsatz in Unternehmen: Warum der Produktivitätsschub ausbleibt
Künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant, doch Unternehmen gelingt es bislang nur begrenzt, daraus messbare Produktivitätsgewinne zu erzielen (Foto: dpa) Foto: Philip Dulian

Im Folgenden:

  • Warum KI trotz rasanter Entwicklung bislang keinen messbaren Produktivitätsschub auslöst.
  • Welche Rolle sogenannte Supernutzer für den wirtschaftlichen Durchbruch von KI spielen.
  • Weshalb deutsche Unternehmen ohne strukturelle Anpassungen im internationalen Wettbewerb zurückfallen könnten.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

KI-Einsatz in Unternehmen: Warum der Produktivitätsschub ausbleibt
DWN
Technologie
Technologie KI-Einsatz in Unternehmen: Warum der Produktivitätsschub ausbleibt
19.04.2026

Künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant, doch die wirtschaftlichen Effekte bleiben bislang hinter den Erwartungen vieler Unternehmen...

Chips als neue Anlageklasse: Wie GPUs die Finanzmärkte erobern
DWN
Finanzen
Finanzen Chips als neue Anlageklasse: Wie GPUs die Finanzmärkte erobern
19.04.2026

Chips und Rechenleistung rücken zunehmend in den Fokus der Finanzmärkte, da Investitionen in KI-Infrastruktur massiv steigen. Kann die...

Staatsschulden: Warum Deutschland über seine Verhältnisse lebt
DWN
Politik
Politik Staatsschulden: Warum Deutschland über seine Verhältnisse lebt
19.04.2026

Deutschland steckt tief in der Wirtschaftskrise: kaum Wachstum, explodierende Sozialausgaben und eine Politik, die große Reformen scheut...

Schweigepflicht im Job: Diese Regeln gelten wirklich
DWN
Unternehmen
Unternehmen Schweigepflicht im Job: Diese Regeln gelten wirklich
19.04.2026

Ein kurzer Plausch über den Arbeitsalltag wirkt harmlos, kann aber rechtliche Folgen haben. Denn nicht alles darf nach außen dringen....

KI-Modelle im Visier von Nachahmern: OpenAI, Google und Anthropic bauen Kooperation aus
DWN
Technologie
Technologie KI-Modelle im Visier von Nachahmern: OpenAI, Google und Anthropic bauen Kooperation aus
19.04.2026

Große KI-Unternehmen verstärken ihre Zusammenarbeit, um ihre Technologien vor unbefugter Nutzung und wachsender internationaler...

Klimaschutz 2030: Deutschland drohen hohe Strafen
DWN
Panorama
Panorama Klimaschutz 2030: Deutschland drohen hohe Strafen
19.04.2026

Deutschland hat sein Klimaziel für das Jahr 2025 knapp erreicht, verliert jedoch deutlich an Geschwindigkeit. Die Treibhausgasemissionen...

Künstliche Intelligenz außer Kontrolle? Forscherin warnt vor gefährlicher Entwicklung
DWN
Technologie
Technologie Künstliche Intelligenz außer Kontrolle? Forscherin warnt vor gefährlicher Entwicklung
18.04.2026

Künstliche Intelligenz wiederholt bereits bestehende Fehlinformationen und verstärkt vorhandene Ungleichheiten. Am gefährlichsten ist...

Arbeitsmarkt unter Druck: Kosten der Arbeitslosigkeit steigen dramatisch an
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Arbeitsmarkt unter Druck: Kosten der Arbeitslosigkeit steigen dramatisch an
18.04.2026

Der deutsche Arbeitsmarkt steht unter erheblichem finanziellem Druck. Nach aktuellen Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und...