Technologie

KI als Jobvernichter: Welche Jobs gefährdet sind und welche nicht

Künstliche Intelligenz macht viele Arbeitsplätze überflüssig. Doch nicht alle Branchen sind betroffen und es entstehen auch ganz neue Berufe. Welche Jobs sich nicht vor der KI fürchten müssen und warum Menschlichkeit der Maschine einen Schritt voraus ist, erfahren Sie hier.
Autor
Stephanie Schoen
24.04.2026 06:03
Lesezeit: 4 min
KI als Jobvernichter: Welche Jobs gefährdet sind und welche nicht
Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt grundlegend. Welche Berufe gefährdet sind, welche sicher bleiben und warum KI-Kompetenz zur Schlüsselqualifikation wird (Foto: dpa). Foto: -

Im Folgenden:

  • Wie KI die Berufswelt verändert
  • Was das für die Ausbildung der Zukunft bedeutet
  • Warum in Deutschland noch große Skepsis gegenüber KI herrscht

 

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