Technologie

KI als Jobvernichter: Welche Jobs gefährdet sind und welche nicht

Künstliche Intelligenz macht viele Arbeitsplätze überflüssig. Doch nicht alle Branchen sind betroffen und es entstehen auch ganz neue Berufe. Welche Jobs sich nicht vor der KI fürchten müssen und warum Menschlichkeit der Maschine einen Schritt voraus ist, erfahren Sie hier.