Technologie

Silicon Valley im Umbruch: 3 besorgniserregende Dinge, über die jetzt alle sprechen

Im Silicon Valley verdichten sich die Signale für einen tiefgreifenden Wandel, der die Arbeitswelt unter dem Druck der KI neu ordnen könnte. Steht die Tech-Branche damit am Anfang eines Umbruchs, der weit über das Silicon Valley hinausreicht? Es gibt 3 besorgniserregende Themen, über die jetzt alle sprechen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
21.04.2026 19:17
Lesezeit: 7 min
Silicon Valley im Umbruch: 3 besorgniserregende Dinge, über die jetzt alle sprechen
Im Silicon Valley beschleunigt KI den Umbruch der Tech-Branche und verschärft zugleich den Wettbewerb um Märkte. (Foto: iStockphoto.com/SpVVK) Foto: SpVVK

Im Folgenden:

  • Warum ein früherer Google-Manager die KI-Wende für folgenreicher hält als die Globalisierung.
  • Weshalb das verbreitete SaaS-Softwaremodell unter dem Druck der KI ins Wanken gerät.
  • Wie Deutschland von der KI-Revolution besonders stark betroffen sein könnte.

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