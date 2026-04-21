Technologie

Silicon Valley im Umbruch: 3 besorgniserregende Dinge, über die jetzt alle sprechen

Im Silicon Valley verdichten sich die Signale für einen tiefgreifenden Wandel, der die Arbeitswelt unter dem Druck der KI neu ordnen könnte. Steht die Tech-Branche damit am Anfang eines Umbruchs, der weit über das Silicon Valley hinausreicht? Es gibt 3 besorgniserregende Themen, über die jetzt alle sprechen.