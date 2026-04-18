Technologie

Rasanter Fortschritt in der Medizin: Wie KI Forschung und Therapie verändert

Künstliche Intelligenz verändert die medizinische Forschung grundlegend und beschleunigt die Entwicklung neuer Therapien in einem bisher kaum vorstellbaren Tempo. Stehen wir vor einem Durchbruch, der die Behandlung von Krankheiten innerhalb weniger Jahre revolutionieren könnte?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
18.04.2026 05:47
Lesezeit: 4 min
Rasanter Fortschritt in der Medizin: Wie KI Forschung und Therapie verändert
Künstliche Intelligenz treibt die medizinische Forschung voran und könnte die Entwicklung neuer Therapien gegen Krankheiten deutlich beschleunigen (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum ein Immunologe überzeugt ist, dass KI Krankheiten binnen eines Jahrzehnts heilbar macht.
  • Wie KI-gestützte digitale Zwillinge klinische Studien drastisch verkürzen und Entwicklungskosten senken könnten.
  • Weshalb Technologiekonzerne wie Google zunehmend den Pharmamarkt herausfordern.

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