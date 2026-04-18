Technologie

Rasanter Fortschritt in der Medizin: Wie KI Forschung und Therapie verändert

Künstliche Intelligenz verändert die medizinische Forschung grundlegend und beschleunigt die Entwicklung neuer Therapien in einem bisher kaum vorstellbaren Tempo. Stehen wir vor einem Durchbruch, der die Behandlung von Krankheiten innerhalb weniger Jahre revolutionieren könnte?