Technologie

BioNTech-Aktie: Investoren konkurrieren um neues mRNA-Projekt

Die BioNTech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci planen ein neues Biotech-Unternehmen mit Fokus auf mRNA-Therapien, das bereits vor dem Start starkes Investoreninteresse auf sich zieht. Kann Europa bei diesem Projekt mithalten oder verschiebt sich die Kapitalmacht erneut zugunsten der USA?