Finanzen

DAX-Kurs aktuell deutlich im Plus: Waffenruhe im Iran-Konflikt beflügelt Aktienmärkte

Der DAX-Kurs hat die Marke von 24.000 Punkten zurückerobert, die Anleger feiern die Waffenruhe im Iran-Konflikt. Während die Ölpreise stark nachgeben hoffen Anleger auf Stabilität – doch bleibt der DAX aktuell auf Erfolgskurs oder drohen neue Risiken?
Autor
avtor
Markus Gentner
08.04.2026 09:32
Lesezeit: 2 min
DAX-Kurs aktuell deutlich im Plus: Waffenruhe im Iran-Konflikt beflügelt Aktienmärkte
Nach überraschenden Nachrichten aus dem Nahen Osten legt der DAX-Kurs deutlich zu und Anleger greifen wieder zu. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum reagiert der DAX-Kurs so stark auf die Waffenruhe?
  • Welche Rolle spielen Ölpreise für den DAX aktuell?
  • Was bedeutet der Kursanstieg für Anleger konkret?

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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