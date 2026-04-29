Politik

Rentenstreit um Basisabsicherung: Ist die Rente nicht mehr sicher?

Der Bundeskanzler löst mit seiner Aussage, dass die Altersvorsorge zukünftig nicht mehr reichen wird, um den Lebensstandard der Bürger zu sichern, große Verunsicherung in Deutschland aus. Was genau meint Merz mit einer Basisabsicherung fürs Alter?