Politik

Rentenstreit um Basisabsicherung: Ist die Rente nicht mehr sicher?

Der Bundeskanzler löst mit seiner Aussage, dass die Altersvorsorge zukünftig nicht mehr reichen wird, um den Lebensstandard der Bürger zu sichern, große Verunsicherung in Deutschland aus. Was genau meint Merz mit einer Basisabsicherung fürs Alter?
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Deutsche Wirtschaftsnachrichten, Mirell Bellmann
29.04.2026 08:02
Lesezeit: 4 min
Rentenstreit um Basisabsicherung: Ist die Rente nicht mehr sicher?
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) schließt Kürzungen der gesetzlichen Renten aus: Merz auf der 41. Bundestagung der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft. (Foto: dpa) Foto: Florian Wiegand

Im Folgenden:

  • Warum Merz' Aussage zur „Basisabsicherung" eine Koalitionskrise ausgelöst hat.
  • Welche Änderungen bei der gesetzlichen Rente auf künftige Rentner zukommen könnten.
  • Weshalb 69 Prozent der Deutschen nach Merz' Rentenaussage Angst vor Altersarmut haben.

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