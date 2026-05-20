Finanzen

Goldpreis aktuell unter Druck: UBS sieht trotzdem großes Potenzial für Goldpreisentwicklung

Der Goldpreis steht am Mittwoch weiter unter Druck: Hohe US-Renditen, ein weiterhin starker Dollar und neue Zinssorgen verunsichern die Märkte. Gleichzeitig hält die UBS an ihren extrem bullishen Prognosen für die Goldpreisentwicklung fest. Befindet sich der Goldpreis aktuell in einer kleinen Korrekturphase – oder droht mehr Ungemach?
Autor
avtor
Markus Gentner
20.05.2026 08:59
Lesezeit: 2 min
Goldpreis aktuell unter Druck: UBS sieht trotzdem großes Potenzial für Goldpreisentwicklung
Hohe US-Renditen und Zinssorgen belasten den Goldpreis aktuell. (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum belastet der starke Dollar den Goldpreis aktuell?
  • Weshalb setzt die Fed den Goldkurs unter Druck?
  • Welche Prognose wagt die UBS für die Goldpreis-Entwicklung?

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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