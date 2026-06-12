Politik

Trump verkündet schon wieder bevorstehenden Iran-Deal – Teheran widerspricht umgehend

Kurz nach der Ankündigung neuer US-Militärschläge folgt die überraschende politische Wende: US-Präsident Donald Trump sieht ein Rahmenabkommen mit dem Iran in greifbarer Nähe. Ob es sich diesmal um einen echten diplomatischen Durchbruch handelt oder das langjährige Tauziehen weitergeht, ist jedoch völlig unklar.