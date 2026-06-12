Politik

Trump verkündet schon wieder bevorstehenden Iran-Deal – Teheran widerspricht umgehend

Kurz nach der Ankündigung neuer US-Militärschläge folgt die überraschende politische Wende: US-Präsident Donald Trump sieht ein Rahmenabkommen mit dem Iran in greifbarer Nähe. Ob es sich diesmal um einen echten diplomatischen Durchbruch handelt oder das langjährige Tauziehen weitergeht, ist jedoch völlig unklar.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
12.06.2026 09:10
Aktualisiert: 12.06.2026 09:25
Lesezeit: 3 min
Trump verkündet schon wieder bevorstehenden Iran-Deal – Teheran widerspricht umgehend
Eine iranische Flagge flattert vor dem Reaktorgebäude des Kernkraftwerks Buscher (Foto: dpa). Foto: Vahid Salemi

Im Folgenden:

  • Was Trump zum angeblich bevorstehenden Friedensdeal mit dem Iran verkündet hat
  • Warum Teheran die angebliche Einigung umgehend dementiert
  • Welche Bedingungen für die Straße von Hormus und die US-Seeblockade gelten sollen

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