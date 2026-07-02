Wirtschaft

Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit: Niederlagen im Fußball, Alarm in den Unternehmen

Deutschland war Exportweltmeister, Fußballweltmeister und Vorbild für industrielle Stärke. Heute scheiden Nationalmannschaften früh aus, Autokonzerne streichen Jobs, und ganze Branchen zweifeln an ihrer Zukunft. Der Vergleich wirkt hart, trifft aber einen wunden Punkt: Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit leidet nicht nur unter hohen Kosten und falschen Entscheidungen, sondern auch unter einer Mentalität, die vom Gewinnen zum Verwalten gerutscht ist.