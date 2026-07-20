Technologie

KI-Cyberangriffe: Warum langsame Unternehmen leichte Beute werden

Cyberangriffe brauchen künftig womöglich nur noch Minuten, Unternehmen für ihre Gegenmaßnahmen dagegen oft Stunden oder Tage. ENISA warnt, dass künstliche Intelligenz Schwachstellen schneller aufspürt und ausnutzt als viele Organisationen reagieren können. Damit wird nicht allein veraltete Technik zum Risiko, sondern vor allem die lähmende Langsamkeit interner Entscheidungen.