Finanzen

US-Aktienmarkt: Citigroup erklärt die Glorreichen Sieben für tot

Sie galten jahrelang als unangefochtene Herrscher der Wall Street. Doch nun erklärt Citigroup das Konzept der Glorreichen Sieben für überholt. Der KI-Boom verschiebt die Kräfteverhältnisse am US-Aktienmarkt und bringt eine breitere Gruppe von Gewinnern hervor. Für Anleger stellt sich damit die Frage, welche Unternehmen künftig tatsächlich vom milliardenschweren Ausbau der künstlichen Intelligenz profitieren.
Autor
avtor
Tadeusz Stasiuk
23.07.2026 05:32
Lesezeit: 3 min
US-Aktienmarkt: Citigroup erklärt die Glorreichen Sieben für tot
Citigroup erklärt die Glorreichen Sieben für überholt. Der KI-Boom erfasst neue Branchen und verändert nun die Kräfteverhältnisse am US-Aktienmarkt grundlegend. (Foto: dpa | Sony Pictures Releasing GmbH) Foto: Sony Pictures Releasing GmbH

Im Folgenden:

  • Warum Citigroup die Glorreichen Sieben für ein überholtes Börsenkonzept hält.
  • Welche Unternehmen künftig vom KI-Boom am US-Aktienmarkt profitieren könnten.
  • Wie sich die Machtverhältnisse an der Wall Street grundlegend verschieben.

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