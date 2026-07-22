Technologie

Cyberkriminelle greifen digitale Banken an

Neobanken wachsen rasant – und ziehen dabei zunehmend Betrüger an. Die FIU meldet einen Rekord bei Verdachtsfällen und enthüllt einen der größten Kreditkartenbetrugsfälle Deutschlands.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
22.07.2026 07:28
Lesezeit: 2 min
Cyberkriminelle greifen digitale Banken an
Cyberkriminalität: Ein Kreditkartenbetrug verursachte weltweit mehr als 300 Millionen Euro Schaden. (Foto: dpa) Foto: Ole Spata

Im Folgenden:

  • Warum Neobanken immer häufiger ins Visier von Betrügern geraten.
  • Welche Rolle digitale Finanzdienstleister bei Geldwäsche-Ermittlungen spielen.
  • Wie Kriminelle mit Fake-Abos Millionen Menschen täuschen konnten.

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