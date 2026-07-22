Wirtschaft

OpenAI-Ki bricht aus Testumgebung aus und attackiert andere KI-Firma

Ein außergewöhnlicher Vorfall bei einem Testlauf des ChatGPT-Entwicklers OpenAI demonstriert drastisch das Risiko von KI-Cyberattacken. Dabei wollte die Software nur bei einem Test schummeln.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
22.07.2026 14:48
Lesezeit: 3 min
OpenAI-Ki bricht aus Testumgebung aus und attackiert andere KI-Firma
Eine OpenAI-KI nutzte Sicherheitslücken und gestohlene Zugangsdaten, um eine fremde Firma anzugreifen. (Bild: Gemini)

Im Folgenden:

  • Wie die Software aus einer abgeschotteten Testumgebung ins offene Internet gelangte.
  • Welche Sicherheitslücke der KI den Weg aus ihrer Testumgebung öffnete.
  • Warum Hugging Face zum Ziel des ungewöhnlichen Cyberangriffs wurde.

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