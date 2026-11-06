Politik

Arbeitslosenversicherung: Milliardenloch steigt und immer mehr Arbeitslose: Kommen höhere Beiträge?

Im Oktober gibt es knapp drei Millionen Menschen, die arbeitslos gemeldet sind. Die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung gerät zunehmend in eine Schieflage. Aktuell muss der Bund der Arbeitsagentur mit neun Milliarden Euro aushelfen! Die Folge: Warum Beschäftigte und Arbeitgeber bald draufzahlen.