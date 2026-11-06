Politik

Arbeitslosenversicherung: Milliardenloch steigt und immer mehr Arbeitslose: Kommen höhere Beiträge?

Im Oktober gibt es knapp drei Millionen Menschen, die arbeitslos gemeldet sind. Die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung gerät zunehmend in eine Schieflage. Aktuell muss der Bund der Arbeitsagentur mit neun Milliarden Euro aushelfen! Die Folge: Warum Beschäftigte und Arbeitgeber bald draufzahlen.
Autor
Mirell Bellmann
06.11.2026 15:48
Aktualisiert: 01.12.2026 14:14
Lesezeit: 5 min
Arbeitslosenversicherung: Milliardenloch steigt und immer mehr Arbeitslose: Kommen höhere Beiträge?
Der Arbeitsmarkt lahmt: Was fällt dem neuen Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) dazu ein? (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Massenarbeitslosigkeit: Warum Beitragserhöhungen möglich sind. 
  • Wie die Arbeitslosenzahlen die Bundesagentur für Arbeit tiefer ins Minus treiben.
  • Weshalb eine weitere Erhöhung der Sozialabgaben die Wirtschaftskrise verschärft. 

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Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

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