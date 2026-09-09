Panorama

Auswandern nach Norwegen: „Du hast keine Rückfahrkarte mehr“

Peter Grunewald hat Deutschland hinter sich gelassen und lebt heute mitten im norwegischen Wald. Drei Jahre nach seiner Auswanderung erzählt er, warum ihn das Leben dort verändert hat, welche Fehler Auswanderer vermeiden sollten und weshalb „zwei Minuten Heimweh“ für ihn genug waren.
Autor
avtor
Nicole Oppelt
09.09.2026 11:00
Lesezeit: 14 min
Auswandern nach Norwegen: „Du hast keine Rückfahrkarte mehr“
Zwischen dem Wunsch auszuwandern und einer erfolgreichen Auswanderung liegt für Peter Grunewald ein entscheidender Unterschied: Vorbereitung. (Bild: Peter Grunewald)

Im Folgenden:

  • Warum Peter Grunewald Deutschland verließ und in Norwegen ein völlig neues Leben begann.
  • Welche Fehler Auswanderer nach seiner Erfahrung unbedingt vermeiden sollten.
  • Warum finanzielle Rücklagen für den Neustart in Norwegen entscheidend sind.

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Nicole Oppelt
Nicole Oppelt ist seit dem 1. April 2007 im Unternehmen. Zunächst als Lektorin und Journalistin im Haus tätig, wechselte sie im Frühjahr 2017 auf die Position der Leitung des Leserservices. In dieser Funktion kümmert sie sich seither um alle Belange rund um die DWN – vom Abo-Management bis hin zu inhaltlichen Fragen der Leser. Sie ist außerdem weiterhin als Journalistin tätig. Ihr Fokus liegt seit mehr als 20 Jahren auf dem Resort Kultur. Seit mehr als zehn Jahren widmet sie sich außerdem dem Schwerpunkt Medizinjournalismus. Nicole Oppelt hat Germanistik und BWL studiert und besitzt einen Magisterabschluss.
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