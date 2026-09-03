Panorama

Neom: Saudi-Arabien bremst seinen Billionen-Traum

Saudi-Arabien wollte mit Neom zeigen, wie die Stadt der Zukunft aussieht. Doch nun stockt ausgerechnet das spektakulärste Prestigeprojekt des Königreichs: Kosten explodieren, Investoren zögern und "The Line" steht weitgehend still. Kronprinz Mohammed bin Salman hält zwar an seiner Vision fest, doch künftig soll stärker zählen, welche Projekte sich wirtschaftlich tatsächlich rechnen.