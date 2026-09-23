Technologie

Deutscher KI-Markt verdoppelt Ausgaben für generative KI

KI-Software bleibt Wachstumstreiber: Deutsche Unternehmen investieren 2026 deutlich mehr, um Prozesse zu beschleunigen und Produkte zu verbessern.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
23.09.2026 07:25
Lesezeit: 1 min
Deutscher KI-Markt verdoppelt Ausgaben für generative KI
Deutschlands Unternehmen investieren massiv in KI. (Bild: iStock / NicoElNino) Foto: NicoElNino

Im Folgenden:

  • Warum der deutsche KI-Markt 2026 um 48 Prozent wächst.
  • Welche Rolle generative KI beim deutschen Milliardenboom spielt.
  • Wie stark sich die Ausgaben für ChatGPT & Co. 2026 erhöhen.

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