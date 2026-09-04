Unternehmen

Die ältesten Familienunternehmen Deutschlands – von Konzern bis Mittelstand

Von Merck bis Meindl, von Haniel bis Herder – die 50 ältesten deutschen Familienunternehmen bilden die ganze Vielfalt dieses Unternehmenstyps ab. Die neue Liste der Stiftung Familienunternehmen zeigt die erfolgreichen Geschichten von Resilienz über die Jahrhunderte und alle Krisen hinweg– einige Betriebe sind heute älter als 400 Jahre.