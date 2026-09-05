Politik

Landtagwahl in Sachsen-Anhalt: Was Sie über die Sachsen-Anhalt-Wahl wissen sollten

Sachsen-Anhalt steht vor einer Wahl, deren Folgen weit über Magdeburg hinausreichen könnten. Die AfD liegt vorn, mögliche Mehrheiten sind kompliziert und die Regierungsbildung birgt erhebliches Konfliktpotenzial. Entscheidet dieser Urnengang über eine politische Zäsur für die gesamte Bundesrepublik?