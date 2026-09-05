Politik

Landtagwahl in Sachsen-Anhalt: Was Sie über die Sachsen-Anhalt-Wahl wissen sollten

Sachsen-Anhalt steht vor einer Wahl, deren Folgen weit über Magdeburg hinausreichen könnten. Die AfD liegt vorn, mögliche Mehrheiten sind kompliziert und die Regierungsbildung birgt erhebliches Konfliktpotenzial. Entscheidet dieser Urnengang über eine politische Zäsur für die gesamte Bundesrepublik?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
05.09.2026 08:43
Lesezeit: 4 min
Landtagwahl in Sachsen-Anhalt: Was Sie über die Sachsen-Anhalt-Wahl wissen sollten
Die Landtagswahl könnte Sachsen-Anhalts Politik grundlegend verändern. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Wer darf bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt abstimmen?
  • Welche Parteien kämpfen um den Einzug in den Landtag?
  • Welche Regierungsbündnisse sind nach der Wahl überhaupt denkbar?

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