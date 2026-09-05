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Bahn-Sanierung ohne monatelange Vollsperrungen: VCD legt Gegenentwurf vor

Die Bahn will ihr marodes Schienennetz mit groß angelegten Generalsanierungen zuverlässiger machen. Doch das bisherige Konzept bringt monatelange Vollsperrungen und zeitraubenden Busverkehr mit sich. Der VCD präsentiert nun eine Alternative, die für den Konzern eine Kehrtwende bedeuten würde.