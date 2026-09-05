Unternehmen

Bahn-Sanierung ohne monatelange Vollsperrungen: VCD legt Gegenentwurf vor

Die Bahn will ihr marodes Schienennetz mit groß angelegten Generalsanierungen zuverlässiger machen. Doch das bisherige Konzept bringt monatelange Vollsperrungen und zeitraubenden Busverkehr mit sich. Der VCD präsentiert nun eine Alternative, die für den Konzern eine Kehrtwende bedeuten würde.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
05.09.2026 13:47
Lesezeit: 2 min
Bahn-Sanierung ohne monatelange Vollsperrungen: VCD legt Gegenentwurf vor
Monatelange Sperrungen und langsame Ersatzbusse belasten Bahnreisende. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum kritisiert der VCD die monatelangen Vollsperrungen?
  • Wie könnten Bahnstrecken bei laufendem Zugverkehr saniert werden?
  • Welche Arbeiten erfordern tatsächlich eine vollständige Sperrung?

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

 

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Bahn-Sanierung ohne monatelange Vollsperrungen: VCD legt Gegenentwurf vor
DWN
Unternehmen
Unternehmen Bahn-Sanierung ohne monatelange Vollsperrungen: VCD legt Gegenentwurf vor
05.09.2026

Die Bahn will ihr marodes Schienennetz mit groß angelegten Generalsanierungen zuverlässiger machen. Doch das bisherige Konzept bringt...

Restaurant-Aktien: Zwei Wachstumswetten für die nächsten 20 Jahre
DWN
Finanzen
Finanzen Restaurant-Aktien: Zwei Wachstumswetten für die nächsten 20 Jahre
05.09.2026

Tech-Aktien gelten als erste Adresse für spektakuläres Wachstum. Doch zwei Restaurantketten aus den USA könnten Anlegern langfristig...

Deepal S05 im Test: Der Chinese, der keiner sein will
DWN
Unternehmen
Unternehmen Deepal S05 im Test: Der Chinese, der keiner sein will
05.09.2026

Der Deepal S05 kommt aus China, trägt aber deutlich europäische Züge. Entworfen wurde der Elektro-SUV in Turin, und genau das merkt man...

Landtagwahl in Sachsen-Anhalt: Was Sie über die Sachsen-Anhalt-Wahl wissen sollten
DWN
Politik
Politik Landtagwahl in Sachsen-Anhalt: Was Sie über die Sachsen-Anhalt-Wahl wissen sollten
05.09.2026

Sachsen-Anhalt steht vor einer Wahl, deren Folgen weit über Magdeburg hinausreichen könnten. Die AfD liegt vorn, mögliche Mehrheiten...

Anleihen: Warum Schulden so teuer sind wie lange nicht
DWN
Finanzen
Finanzen Anleihen: Warum Schulden so teuer sind wie lange nicht
05.09.2026

Die Renditen langfristiger Staatsanleihen großer Volkswirtschaften sind auf Niveaus gestiegen, die teils seit der Finanzkrise nicht mehr...

Biometrie-Panne: Die gefährlichste Rolle ist der Zwilling
DWN
Technologie
Technologie Biometrie-Panne: Die gefährlichste Rolle ist der Zwilling
05.09.2026

Manche Dinge sind offenbar selbst für die klügsten Systeme eine zu große Herausforderung. Und dies ist eine Glosse genau über diese...

US-Marktbericht: US-Aktien schließen im Minus; Trump schießt gegen die Fed
DWN
Finanzen
Finanzen US-Marktbericht: US-Aktien schließen im Minus; Trump schießt gegen die Fed
04.09.2026

Spannung an der Wall Street: Was die Märkte jetzt bewegt und warum Anleger aufmerksam bleiben sollten.

Samsung-Streit: Stadt darf vorerst keine neuen iPads kaufen
DWN
Technologie
Technologie Samsung-Streit: Stadt darf vorerst keine neuen iPads kaufen
04.09.2026

Viele Kommunen setzen bei der Digitalisierung ihrer Schulen auf Tablets von Apple. Doch ein Rechtsstreit mit Samsung zwingt die Stadt...