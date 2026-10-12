Technologie

Handy-Sicherheit im Unternehmen: Ein verlorenes Smartphone kann alles lahmlegen

Ein verlorenes Smartphone wirkt zunächst wie ein überschaubares Problem. Doch auf dem Gerät liegen längst E-Mails, Zugänge, Geschäftsdaten und die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Fehlen Backups und klare Notfallregeln, kann aus einem verlorenen Handy binnen Minuten ein Problem für das gesamte Unternehmen werden.
Autor
avtor
Dare Hriberšek
12.10.2026 12:47
Lesezeit: 12 min
Handy-Sicherheit im Unternehmen: Ein verlorenes Smartphone kann alles lahmlegen
Ein verlorenes Smartphone kann mehr kosten als ein neues Gerät. (Bild: dpa) Foto: Jan Woitas

Im Folgenden:

  • Warum ein verlorenes Smartphone ganze Unternehmen lahmlegen kann.
  • Welche Geschäftsdaten heute unbemerkt auf Mitarbeiter-Handys gespeichert sind.
  • Wie der Verlust einer Zwei-Faktor-Authentifizierung zum ernsthaften Betriebsrisiko wird.

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Dare Hriberšek

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Dare Hriberšek ist Autor bei Finance.si (dem slowenischen Partnerunternehmen des Bonnier-Verlags, zu dem auch die DWN gehören) und schreibt vor allem über Cybersecurity, digitale Risiken und IT-Sicherheit. Seine Beiträge behandeln unter anderem Hackerangriffe, Online-Betrug, Kryptografie, Sicherheitsvorfälle und den Umgang von Unternehmen mit digitalen Bedrohungen.

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