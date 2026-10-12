Technologie

Handy-Sicherheit im Unternehmen: Ein verlorenes Smartphone kann alles lahmlegen

Ein verlorenes Smartphone wirkt zunächst wie ein überschaubares Problem. Doch auf dem Gerät liegen längst E-Mails, Zugänge, Geschäftsdaten und die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Fehlen Backups und klare Notfallregeln, kann aus einem verlorenen Handy binnen Minuten ein Problem für das gesamte Unternehmen werden.