Obwohl der Spectre für vier Personen mit einer Körpergröße von über 190 cm konzipiert ist, macht ihn die Coupé-Form hauptsächlich zu einem „Fahrerauto“. (Bild: Mark Fagelson/Rolls-Royce)

Obwohl der Spectre für vier Personen mit einer Körpergröße von über 190 cm konzipiert ist, macht ihn die Coupé-Form hauptsächlich zu einem „Fahrerauto“. (Bild: Mark Fagelson/Rolls-Royce)

Rolls-Royce Spectre Series II: Mehr Reichweite und mehr Leistung

Die Wartezeit auf das erste Elektroauto von Rolls-Royce betrug nach der Markteinführung 2022 mehr als zwei Jahre. Deshalb gleicht die überarbeitete Version dem Original bis ins kleinste Detail. Zu den technischen Neuerungen gehört erstmals überhaupt die Möglichkeit, ein sportliches Fahrprogramm zu wählen. Das berichten unsere Kollegen von Borsen.

Die Resonanz auf das erste Elektroauto von Rolls-Royce im Jahr 2022 war so überwältigend, dass sich schnell eine Wartezeit von zwei Jahren ergab. Jetzt, vier Jahre später, steht der Nachfolger Series II bereit.

Wer gerade erst in einen Series I investiert hat, muss nicht verzweifeln. Rolls-Royce hat keine einzige Linie des eleganten, 5,49 Meter langen Coupés verändert, sondern sich ausschließlich auf konservativere Verbesserungen praktischer Natur beschränkt. Dazu gehören eine größere Reichweite, mehr Leistung und kürzere Ladezeiten. Die Verarbeitung ist unvergleichlich und auf eine Lebensdauer von 100 Jahren ausgelegt. Der Lack besteht in der Regel aus 13 Schichten, die vor Verlassen des Werks sorgfältig geprüft werden. (Bild: Mark Fagelson/Rolls-Royce)

Ein Rolls-Royce ist bekanntlich keine Ware von der Stange. Alles wird von Hand gebaut, und weniger als 6000 Autos verlassen jährlich das Werk im englischen Goodwood. Zum Vergleich: Bei Toyota liefen 2025 mehr als elf Millionen Autos vom Band.

Die britische Marke gehört zur BMW Group, und die Plattform stammt laut dem Ausgangsbericht aus der BMW 7er-Reihe. Gleichzeitig betont Rolls-Royce, dass alles speziell entwickelt, gestaltet und in Goodwood gebaut wird. Dort befindet sich auch die Bespoke-Abteilung. Hier können Kunden ihren Spectre individuell gestalten lassen, der grundsätzlich in genau den Farben und Materialien erhältlich ist, die sie sich wünschen.

Eine Neuheit ist eine funkelnde Lackierung, die von Dunkelblau zu Schwarz übergeht. Hinzu kommen ein neuer, zarter hellblauer Farbton namens Ethereal Blue sowie die beeindruckenden 23 Zoll großen Faceted Geometry Leichtmetallfelgen. Sie besitzen ein faszinierendes Muster aus Kanten und Spitzen, das so gestaltet wurde, dass es während der Fahrt das Licht reflektiert. Diese Felgen sind wirklich verrückt! Und mit Bordsteinen aus Granit vertragen sie sich überhaupt nicht.

Bambusfasern und schwarzer Luxus für den Rolls-Royce Spectre Series II

Im Innenraum versinkt man weiterhin in handgenähtem Leder, das so dick ist, dass es Veganern die Tränen in die Augen treiben dürfte. Zum Glück für sie besteht aber auch die Möglichkeit, ein neues exklusives Textil aus Bambusfasern zu wählen.

Für die Verkleidungen gibt es neues Walnussholz, das mit einem glitzernden Lack versiegelt ist. Das Armaturenbrett besteht aus einer durchgehenden Glasfläche, die unter anderem eine neue, von der Luftfahrt inspirierte Uhr in einem Glasdisplay sowie eine kleine Spirit-of-Ecstasy-Figur enthält. Textilien, Leder, Aluminium, Kohlefaser, Nähte und Kontrastnähte werden in einem ausführlichen Prozess mit dem Käufer besprochen, bevor das Auto gebaut wird. (Bild: Mark Fagelson/Rolls-Royce)

Die Elektromotoren und die Batterie wurden optimiert, und die Reichweite ist um 18 Prozent von 529 auf 628 Kilometer nach WLTP gestiegen. Obwohl die Kunden durchschnittlich nicht mehr als 6000 Kilometer pro Jahr mit ihrem Auto zurücklegen, weil sie in der Regel vier oder fünf andere Fahrzeuge zur Auswahl haben, war dies ein ausdrücklicher Wunsch. Auch die Ladezeit wurde verbessert. Der Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent dauert nun im besten Fall nur 28 Minuten.

Die neue Variante Spectre Black Badge verfügt über 659 PS und 1100 Newtonmeter Drehmoment. Hinzu kommen schwarzes Chrom an Felgen und Kühlergrill sowie eine schwarze Spirit of Ecstasy an der Front. Der Innenraum ist voller schwarzer Carbon-Details. Außerdem ist das Fahrzeug mit einem dynamischen Fahrmodus ausgestattet, der die Reaktion des Gaspedals und die Lenkung straffer abstimmt.

Rolls-Royce hatte ursprünglich mit einer Nachfrage von rund zehn Prozent für die Black-Badge-Version gerechnet. Heute entscheidet sich jedoch fast die Hälfte der Kunden für die dunkle Variante. Hier sind 601 und 1015 Nm, die das drei Tonnen schwere Fahrzeug in 4,5 Sekunden von null auf 100 km/h beschleunigen können. (Bild: Mark Fagelson/Rolls-Royce)

Wer vor dem Spectre Series II steht, versteht gut, warum Rolls-Royce am Design festgehalten hat. Das elegante Coupé sieht zweifellos fantastisch aus, wenn die Herbstsonne hier in Stockholm, wo Rolls-Royce zu einer Testfahrt eingeladen hat, auf der fliegenden Dame auf der Motorhaube funkelt. X DWN-Wochenrückblick Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft. E-mail: * Kostenlos abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Die beiden riesigen, hinten angeschlagenen Türen ermöglichen einen bequemen Einstieg auf die Rücksitze. Doch dort möchte man nicht unbedingt sitzen. Obwohl das Fahrzeug angeblich für vier Personen mit einer Körpergröße von mehr als 1,90 Metern ausgelegt ist, bietet die Coupéform unter dem Sternenhimmel im Fond nicht denselben Komfort wie auf den Vordersitzen. Der Spectre ist deshalb vor allem ein Auto für Selbstfahrer. Weiterlesen Paul Klassen im Porträt: Vom Schweinestall zu Millionen auf dem Konto

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Rolls-Royce Spectre Series II: Lautlos durch Schweden

Es ist ein außergewöhnliches Vergnügen, das dicke Lenkrad zu umfassen und lautlos vom Straßenrand in den Stadtverkehr zu gleiten. Der Untergrund, ob löchriger Asphalt oder Kopfsteinpflaster, wird vom hochentwickelten Fahrwerk perfekt abgefedert. Der elektrische Antriebsstrang verleiht dieser Harmonie noch eine zusätzliche Dimension. Nicht einmal die Uhr tickt mehr. Mit einem Puls beinahe auf Ruheniveau geht es aus der Stadt hinaus auf die schwedischen Landstraßen. Zu den Neuerungen für 2027 gehören eine größere Reichweite dank der größeren Batterie mit 112,4 kWh statt 102 kWh sowie ein Black Badge mit zusätzlicher Leistung. (Bild: Mark Fagelson/Rolls-Royce)

Leistung ist mehr als genug vorhanden, und sie steht sofort bereit, sobald das Gaspedal gedrückt wird. Die drei Tonnen bewegen sich wie ein Sportcoupé. Gleichzeitig nutzt ein System Daten von Sensoren, Kameras und Radar, um Fahrwerk, Lenkung und andere Systeme anzupassen und ein optimales Fahrerlebnis zu ermöglichen.

Mit den für 2027 geltenden dänischen Abgaben wird der Series II in Dänemark mehr als umgerechnet 670.000 Euro kosten. Dennoch bleibt er das günstigste Modell der Marke. Das Elektroauto hat Rolls-Royce den Zugang zu einer neuen und jüngeren Kundengruppe ermöglicht, deren durchschnittlicher Käufer jetzt in den Vierzigern liegt und nicht mehr wie früher in den Sechzigern. (Bild: Mark Fagelson/Rolls-Royce)

Bedeutung für Deutschland

Für Deutschland ist der Rolls-Royce Spectre Series II vor allem aus industrieller Sicht interessant. Die britische Luxusmarke gehört zum Münchner Automobilkonzern BMW. Damit ist die Entwicklung des elektrischen Luxusmodells auch für die strategische Ausrichtung des deutschen Herstellers relevant.

Während zahlreiche Automobilhersteller um wettbewerbsfähige Preise und hohe Stückzahlen kämpfen, zeigt Rolls-Royce, dass die Elektromobilität auch im obersten Luxussegment Kunden findet, die bereit sind, außergewöhnlich hohe Summen zu bezahlen. Besonders bemerkenswert ist die starke Nachfrage nach der sportlicheren Black-Badge-Version. Sie verdeutlicht, dass Käufer selbst in dieser Preisklasse zunehmend Wert auf Leistung und Individualisierung legen. X Was wird Felix' nächster Investment-Schritt sein? Folgen Sie Felix' Portfolio. Analysen und Börsennachrichten für ein besseres Management Ihrer Finanzen. Melden Sie sich für den Newsletter an. E-mail: * Kostenlos anmelden » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Der Rolls-Royce Spectre Series II bleibt seinem ursprünglichen Konzept treu. Äußerlich verändert sich praktisch nichts, doch die höhere Reichweite, die kürzeren Ladezeiten und die zusätzliche Leistung machen das elektrische Luxuscoupé alltagstauglicher. Die handwerkliche Verarbeitung, die außergewöhnlichen Materialien und der nahezu lautlose Fahrkomfort unterstreichen weiterhin den Anspruch der Marke. Der Spectre Series II soll keine möglichst günstige Elektromobilität bieten, sondern maximalen Luxus ohne Verbrennungsmotor. Und genau dafür scheint es genügend zahlungskräftige Käufer zu geben.