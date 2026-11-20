Welche Artikel überhaupt infrage kommen

Ob ein Händler einen Artikel auch im Nachbarland anbieten darf, hängt mitunter von einer einzelnen Zutat ab. Während klassischer Tabak-Snus in der EU nur in Schweden verkauft werden darf, gelten für tabakfreie Nikotinbeutel je nach Land unterschiedliche Regeln. Ein deutschsprachiger Onlineshop bietet etwa die All-White-Beutel von Siberia zur Bestellung an. Ihre Füllung besteht aus Pflanzenfasern mit zugesetztem Nikotinsalz. In der Warenwirtschaft können Händler für jeden Artikel hinterlegen, in welche Länder sie ihn liefern dürfen. Enthält ein Warenkorb einen Artikel, der am Zielort nicht verkauft werden darf, kann der Shop das schon bei der Eingabe der Lieferadresse anzeigen.

Eine Lieferadresse ist etwas anderes als der Wohnort

Ein deutscher Möbelhändler kann gute Gründe haben, schwere Tische nur innerhalb Deutschlands auszuliefern. Ein Kunde aus Salzburg kann dennoch einen Tisch bestellen und ihn an eine Adresse im bayerischen Freilassing liefern lassen.

Die Bundesnetzagentur erläutert diese Unterscheidung in ihren Hinweisen zum grenzüberschreitenden Einkauf. Innerhalb der EU dürfen Händler ihr Liefergebiet grundsätzlich frei festlegen.

Wer dort eine Lieferadresse angibt, darf beim Kauf gewöhnlicher Waren aber nicht allein wegen seines Wohnsitzes in einem anderen Mitgliedstaat abgewiesen werden. Ein Bestellformular, das schon bei einer österreichischen Rechnungsadresse abbricht, verhindert also womöglich auch eine Lieferung nach Freilassing.

Wie viel von einer Bestellung übrig bleibt

Für die Kalkulation zählt, welchen Teil der zusätzlichen Versandkosten der Händler selbst trägt. Das lässt sich an einem Beispiel mit Nettobeträgen zeigen.

Von 60 Euro Warenumsatz bleiben nach Abzug von Wareneinsatz und sonstigen variablen Kosten vor dem Versand 18 Euro übrig.

Berechnet der Paketdienst für die Auslandslieferung neun Euro und zahlt der Kunde vier Euro Versandkosten, übernimmt der Händler fünf Euro.

Damit trägt die Bestellung noch 13 Euro zur Deckung der Fixkosten bei. Eine mögliche Rücksendung ist dabei noch nicht berücksichtigt.

Bei einem Warenkorb mit mehreren Artikeln fällt das Porto unter Umständen nur einmal an. Ein sperriger Artikel kann die Rechnung allerdings schon für die gesamte Bestellung verändern.

Was die ersten Retouren verraten

Bei einem Paket mit Möbelgriffen steht schon vor dem Verkauf fest, was ein Retourenetikett für den Rückweg kostet. Bei einem montierten Tisch stellt sich zusätzlich die Frage, wer ihn für die Spedition wieder transportsicher verpackt. Eine lokale Rücksendeadresse kann sich bei größeren Mengen lohnen. Dann gehen zum Beispiel mehrere Pakete gesammelt ins deutsche Lager zurück. Der Ersparnis beim Transport stehen die Kosten für Annahme, Lagerung und Bearbeitung vor Ort gegenüber.

Für eine erste Auswertung lohnt es sich, erstattete Bestellungen den ursprünglichen Verkäufen im jeweiligen Land zuzuordnen. Sonst sieht der erste Verkaufsmonat erfreulich aus, während die Kosten der Rücksendungen erst im Folgemonat auftauchen. Der Vergleich nach Artikeln zeigt außerdem, ob einzelne sperrige Artikel den Ertrag der übrigen Auslandslieferungen aufzehren.