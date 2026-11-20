Finanzen

Starinvestoren: Wer kauft jetzt welche Aktien – und wer verkauft jetzt?

Soros setzt massiv auf Intel, Ray Dalio reduziert Nvidia und Berkshire Hathaway verdoppelt nahezu seine Beteiligung an einem US-Hausbauer. Die neuesten Börsenmeldungen zeigen, wie unterschiedlich die großen Investoren auf den Technologieboom reagieren und welche Aktien sie jetzt bevorzugen.