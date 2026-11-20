TSMC-Aktie fällt auf 2.000 Taiwan-Dollar: Neue Regeln gegen Leerverkäufe greifen

Am 20. November 2026 schloss die an der Taiwan Stock Exchange gehandelte TSMC-Aktie bei 2.000 Taiwan-Dollar, das waren 100 Taiwan-Dollar oder 4,76 Prozent weniger als am Vortag. Im Handelsverlauf hatte der Kurs mit 1.970 Taiwan-Dollar zeitweise sogar deutlich darunter gelegen. Der taiwanische Leitindex Taiex verlor gleichzeitig 6,23 Prozent und rutschte auf 2.393,6 Punkte ab. Die Verluste betrafen nicht nur einen einzelnen Chiphersteller, auch andere Technologiewerte wurden deutlich verkauft.

Die Zahlen beziehen sich auf den Handelsschluss in Taipeh. Für deutsche Anleger ist die Unterscheidung wichtig, weil TSMC auch über amerikanische Hinterlegungsscheine gehandelt wird. Deren Preisentwicklung wird zusätzlich durch Handelszeiten und Wechselkurse beeinflusst. Der Ausverkauf zeigt, wie empfindlich Aktien mit hohen KI-Erwartungen auf einen Wechsel der Marktstimmung reagieren können.

Taiwan verschärft Regeln gegen Leerverkäufe

Auf den starken Abverkauf reagierte die taiwanische Finanzaufsicht FSC am 19. November mit weiteren Maßnahmen, die am 20. November in Kraft treten. Nach der amtlichen Mitteilung zur Leerverkaufsregel dürfen bestimmte Aktien am folgenden Handelstag nicht unter dem vorangegangenen Schlusskurs leerverkauft werden, wenn sie zuvor mindestens 3,5 Prozent verloren haben. Zusätzlich sinkt die Obergrenze für tägliche Leerverkaufsaufträge mit geliehenen Aktien von drei auf ein Prozent des durchschnittlichen Handelsvolumens der letzten 30 Börsentage. Für definierte Absicherungs- und Market-Making-Geschäfte gelten Ausnahmen.

Wichtig ist die zeitliche Einordnung: Die TSMC-Aktien fielen bereits am 19. November, aber um 3,45 Prozent und damit knapp weniger als die genannte Schwelle. Aus der neuen Regel folgt deshalb nicht, dass die Aktie schon am 20. November automatisch unter der kursbezogenen Einzelbeschränkung stand. Der Kursrückgang um 4,76 Prozent an diesem Freitag kann dagegen für den nächsten Börsentag relevant sein, sofern die Vorschriften unverändert gelten. Eine pauschale Leerverkaufssperre für sämtliche TSMC-Transaktionen wurde nicht angekündigt. X Newsletter Premium Exklusive Inhalte, Insider-Wissen und besondere Vorteile – sichern Sie sich jetzt den Zugang zu unserem Premium-Newsletter und seien Sie immer einen Schritt voraus! E-mail: * Jetzt abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Oktober-Umsatz zeigt bislang keinen Nachfrageeinbruch

Die Börsenverluste stehen im Kontrast zu den zuletzt gemeldeten Unternehmenszahlen. TSMC bezifferte den Konzernumsatz für Oktober auf 586,89 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind 59,7 Prozent mehr als im Oktober 2025 und 14,7 Prozent mehr als im September 2026. Von Januar bis Oktober summierte sich der Umsatz auf 4.485,62 Milliarden Taiwan-Dollar, ein Wachstum von 43,3 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Die Werte sind in der offiziellen Oktober-Umsatzmeldung vom 10. November dokumentiert.

Diese Zahlen widerlegen die Annahme, dass das operative Geschäft zuletzt bereits eingebrochen sei. Sie belegen aber nicht, dass die hohen Zuwachsraten dauerhaft erhalten bleiben. Vor allem bei Halbleitern können Bestellzyklen, Lagerhaltung, Investitionspläne der Kunden und technologische Generationen die Nachfrage stark verändern. Wer nur einen Monat betrachtet, kann eine kurzfristige Entwicklung leicht über- oder unterschätzen.

TSMC-Aktie: Rekordquartal und hohe Erwartungen an die KI-Fertigung

Im dritten Quartal 2026 erzielte TSMC einen Umsatz von 1.494,24 Milliarden Taiwan-Dollar und einen Nettogewinn von 763,06 Milliarden Taiwan-Dollar. Der Umsatz stieg zum Vorjahresquartal um 50,9 Prozent, der Nettogewinn um 68,7 Prozent. Die Bruttomarge erreichte 66,4 Prozent. Wie die offiziellen Quartalsergebnisse zeigen, entfielen 79 Prozent des Waferumsatzes auf Fertigungstechnologien mit sieben Nanometern oder darunter. Die neue Zwei-Nanometer-Generation steuerte bereits acht Prozent bei.

Für das vierte Quartal gab das Management im Oktober eine Umsatzspanne von 52,3 bis 54,3 Milliarden US-Dollar sowie eine Bruttomarge von 65 bis 67 Prozent an. Diese Prognose ist keine Garantie. Die Einführung neuer Technologien erfordert hohe Investitionen und kann vorübergehend auf die Profitabilität drücken. Anleger müssen deshalb zwischen den operativ belegten Geschäftserfolgen und den Erwartungen unterscheiden, die bereits im Aktienkurs eingepreist waren.

Warum solide Zahlen einen Kurssturz nicht verhindern

An der Börse werden zukünftige Gewinne gehandelt, nicht nur vergangene. Wenn Investoren an der Rendite riesiger KI-Infrastrukturprogramme zweifeln oder steigende regulatorische Risiken befürchten, können sie auch Anteile an profitablen Unternehmen verkaufen. TSMC steht am Beginn einer langen Wertschöpfungskette: Der Konzern produziert unter anderem fortgeschrittene Chips für große Technologiekunden, kontrolliert aber deren spätere Investitionsrenditen nicht. Ein Rückgang von Technologieindizes kann deshalb auf TSMC überspringen, ohne dass gleichzeitig eine Gewinnwarnung vorliegen muss.

Zu den Risiken gehören außerdem mögliche neue Exportauflagen für bestimmte Halbleiter, Spannungen zwischen Taiwan und China, Wechselkursbewegungen und der hohe Kapitalbedarf für Fertigungsstandorte. Meldungen über einzelne Lieferstopps sollten Anleger nicht mit einer pauschalen Unterbrechung des gesamten China-Geschäfts verwechseln. Für die Bewertung ist entscheidend, welche Vorschriften tatsächlich gelten und welche konkreten Produktgruppen und Kunden betroffen wären.

Was die neuen Regeln für deutsche Anleger bedeuten

Die Maßnahmen der Finanzaufsicht können bestimmte spekulative Verkaufsstrategien erschweren. Sie sind jedoch kein staatlicher Kursboden und können auch die Marktliquidität verändern. Kurseinbrüche entstehen nicht ausschließlich durch Leerverkäufe: Institutionelle Investoren dürfen weiterhin Aktien aus bestehenden Beständen veräußern. Ebenso sind starke Unternehmenszahlen allein kein Signal für den sofortigen Einstieg. Wer über ADRs oder Aktien indirekt in TSMC investiert ist, sollte Börsenplatz, Währungsrisiko, Gebühren und die unterschiedliche Handelbarkeit prüfen.