Anthropic-IPO vor dem Start: Anthropic bereitet 825 Millionen Aktien für den Börsengang vor

Die Börseneuphorie um künstliche Intelligenz steht vor einem besonders großen Test. Mit dem Anthropic-IPO plant der Claude-Entwickler die Platzierung von insgesamt 825 Millionen Class-A-Aktien zu einer vorläufigen Preisspanne von 70 bis 78 US-Dollar. Davon kommen gut 801 Millionen Anthropic-Aktien aus einer Neuemission des Unternehmens und rund 23,6 Millionen von Altaktionären. Das zeigen die vollständigen Eckdaten in der bei der US-Börsenaufsicht SEC hinterlegten Registrierung.

Am oberen Ende der Spanne entspräche das einem gesamten Angebotsvolumen von rund 64,35 Milliarden Dollar. Nicht der gesamte Betrag fließt Anthropic selbst zu, weil auch Altaktionäre Anteile verkaufen. Einschließlich weiterer Aktien und Verwässerungseffekte wird in der Marktdiskussion eine Bewertung von bis zu etwa 1,4 Billionen Dollar genannt. Dies ist kein bereits festgestellter Börsenwert: Der endgültige Ausgabepreis und die erste Handelsnotiz standen zum Redaktionsstand noch nicht fest.

Anthropic strebt eine Notierung an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT an. Als möglicher erster Handelstag wird der 19. November gehandelt. Ein angekündigtes Datum bleibt bis zur tatsächlichen Preisfestsetzung und Handelsaufnahme ein Zeitplan, keine erfolgte Börseneinführung. Geplanter Börsengang: Die Konditionen des Anthropic-IPO im Überblick. (Bild: ChatGPT)

Milliardenumsatz – aber Buchverluste mit einer besonderen Ursache

Die Geschäftszahlen liefern Argumente für Optimisten und Skeptiker. In den ersten neun Monaten 2026 setzte Anthropic laut Prospekt 33,242 Milliarden Dollar um, nach 2,545 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Der ausgewiesene Umsatzanstieg beträgt 1.206 Prozent. Das zeigt, wie schnell der Markt für kommerzielle KI-Anwendungen gewachsen ist.

Gleichzeitig weist die Gesellschaft einen Nettoverlust von 104,039 Milliarden Dollar aus. Diese Zahl darf nicht mit einem entsprechend hohen operativen Geldabfluss verwechselt werden. Rund 94,3 Milliarden Dollar der Ergebnisbelastung stammen aus der Neubewertung von Wandelanleihen, Derivaten und ähnlichen Instrumenten. Der operative Verlust für die neun Monate lag mit 1,26 Milliarden Dollar erheblich niedriger. Auch er zeigt aber, dass die Profitabilität noch nicht dauerhaft gesichert ist.

Besonders wichtig sind die Ausgaben für Rechenkapazitäten. Anthropic verbuchte in neun Monaten 18,808 Milliarden Dollar für Computing und Infrastruktur. Der Anteil dieser Kosten am Umsatz sank zwar deutlich gegenüber dem Vorjahreszeitraum, doch die absolute Summe stieg stark an. Aus Investorensicht lautet die Schlüsselfrage daher nicht nur, wie schnell Claude wächst, sondern ob künftige Erlöse die vertraglich vereinbarten Infrastrukturkapazitäten tragen. X Newsletter Premium Exklusive Inhalte, Insider-Wissen und besondere Vorteile – sichern Sie sich jetzt den Zugang zu unserem Premium-Newsletter und seien Sie immer einen Schritt voraus! E-mail: * Jetzt abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Anthropic-IPO: Strategische Investoren stecken weitere 26 Milliarden Dollar zu

Zusätzlich zur öffentlichen Aktienplatzierung plant Anthropic eine private Ausgabe nicht stimmberechtigter Class-N-Aktien im Wert von insgesamt 26 Milliarden Dollar. Laut Emissionsunterlagen gehören Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft und TSMC zu den vorgesehenen Käufern. Allein Google und Nvidia sollen jeweils 10 Milliarden Dollar beitragen. Die Transaktion ist an Bedingungen des Börsengangs geknüpft und darf daher nicht als bereits abgeschlossener Mittelzufluss dargestellt werden.

Die außergewöhnliche Kapitalstruktur zeigt, wie eng das Unternehmen mit den Herstellern von KI-Chips und den Betreibern von Cloud-Rechenzentren verbunden ist. Für diese Unternehmen kann Anthropic sowohl Abnehmer von Infrastruktur als auch Beteiligungsunternehmen sein. Solche Beziehungen erleichtern Investitionen, bergen aber Konzentrationsrisiken: Verzögerungen beim Ausbau von Rechenzentren oder Änderungen bei Kundenbudgets könnten das Geschäftsmodell belasten.

Anthropic-Aktie: Warum normale Aktionäre wenig Einfluss erhalten

Neben der Bewertung sticht die Kontrolle der Gründer heraus. Die Class-F-Aktien sollen den sieben Mitgründern über eine gemeinsame Gesellschaft 50,1 Prozent der allgemeinen Stimmrechte sichern. Neue Aktionäre können somit wirtschaftlich am Erfolg partizipieren, ohne im gleichen Umfang über die Unternehmensführung mitzubestimmen.

Auch die geplanten Class-N-Anteile strategischer Partner sind grundsätzlich nicht mit den üblichen Stimmrechten ausgestattet. Für Anleger ist das kein Detail, sondern ein Teil des Bewertungsrisikos. Wer einen hohen Aktienpreis bezahlt, muss den geringeren Einfluss auf Governance-Entscheidungen ausdrücklich mitbewerten.

In einer offiziellen Mitteilung zur Einreichung des Börsenantrags beschreibt Anthropic die geplante Class-A-Notierung und verweist darauf, dass ein Angebot nur auf Basis eines wirksamen Prospekts möglich ist. Vor dem Börsenstart gilt deshalb: Angaben aus vorläufigen Unterlagen können sich noch ändern. Weiterlesen Take-Two-Aktie vor GTA 6: Nach Kursrutsch folgt eine scharfe Erholung

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Anthropic-Aktie: Chancen und Risiken für Anleger

Der Börsengang berührt auch deutsche Anleger, die sich für das Wachstum der KI-Branche interessieren. Allerdings sind direkte Zeichnungsmöglichkeiten vom jeweiligen Broker, den nationalen Vertriebsregelungen und der tatsächlichen Zuteilung abhängig. Eine erwartete Nasdaq-Notierung bedeutet nicht automatisch, dass jede Privatperson zum Ausgabepreis Aktien erhält.

Der Fondsanbieter Direxion hat bereits zwei geplante börsengehandelte Hebelprodukte auf Anthropic angekündigt. Auch diese sollen erst nach einer erfolgreichen Erstnotiz und nur bei erfüllten Bedingungen starten. Solche Produkte verstärken tägliche Kursbewegungen und eignen sich nicht als Ersatz für eine Prüfung des Unternehmens.

Die größte Unsicherheit bleibt die Balance aus rasantem Umsatzwachstum, langfristigen Verpflichtungen, Bewertungsniveau und geringer Mitbestimmung neuer Anteilseigner. Eine starke Nachfrage nach Aktien allein beantwortet diese Fragen nicht.