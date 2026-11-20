Konotoxin gegen Falten soll den Weg vom Labor in den Kosmetikmarkt schaffen

Science4Beauty wechselt von der Laborforschung in die Vermarktung. Nachdem die Gründerinnen ihre Arbeit jahrelang vor allem mit Fördermitteln finanziert hatten, sammelte das Unternehmen nun rund 1,6 Millionen Euro von Risikokapitalgebern ein. Das Geld soll in Marketing, eine neue Markenidentität und den Ausbau des Vertriebs über Kliniken für ästhetische Medizin im Ausland fließen. Das berichten unsere Kollegen von Puls Biznesu.

In der Biotechnologie dauert es gewöhnlich viele Jahre, bis aus Forschungsarbeit ein marktreifes Produkt entsteht. In der Kosmetikbranche ist dieser Weg kürzer. Die Gründerinnen von Science4Beauty, Magdalena Janczewska, Dr. Anna Mazurkiewicz-Pisarek, Alina Mazurkiewicz und Agata Stefanek, sowie Professor Tomasz Ciach beschlossen deshalb, ihre wissenschaftliche Infrastruktur zu nutzen, um eine eigene Kosmetikmarke aufzubauen.

Mehrere Jahre lang entwickelte Science4Beauty Kosmetikprodukte mit einem eigenen Wirkstoff, einem rekombinanten Konotoxin. Der Stoff soll Muskeln entspannen und dadurch Mimikfalten glätten, ohne dass eine Injektion erforderlich ist. Das Labor finanzierte sich bislang hauptsächlich durch Fördermittel sowie Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen.

Das Produkt kam 2023 auf den Markt. Mittlerweile wird es in mehreren Dutzend Kliniken für ästhetische Medizin in Polen und in kleinerem Umfang auch in Westeuropa verkauft. Nun wollen die Gründerinnen den Absatz deutlich steigern und Science4Beauty als Premiummarke für Kosmetik etablieren.

„Wir haben uns bewusst aus dem klassischen Life-Science-Bereich herausbewegt, um einen kürzeren Weg zum Kunden zu haben. Das Projekt entstand aus einem kleinen, egoistischen Traum vom idealen Anti-Falten-Creme. Neurotoxine sind sehr wirksame Proteine“, sagt Magdalena Janczewska, Mitgründerin und Geschäftsführerin von Science4Beauty.

Gemeinsam mit Agata Stefanek hatte sie zuvor bereits Biotechnologie-Start-ups geführt. Andere Mitglieder des Teams arbeiteten am polnischen Institut für Biotechnologie und Antibiotika und kannten sich deshalb mit diesen Proteinen aus. Anna Mazurkiewicz-Pisarek hatte zuvor an einem ähnlichen Toxin mit schmerzlindernder Wirkung gearbeitet. Die Entwicklung eines Arzneimittels auf dieser Grundlage hätte jedoch hohe Investitionen und viele Jahre Forschungsarbeit erfordert.

„Zuerst haben wir die Lage bei den geistigen Eigentumsrechten sehr genau geprüft. Danach haben wir einen Förderantrag vorbereitet. Uns war klar, dass das Toxin sehr wirksam sein musste, gleichzeitig aber wirtschaftlich produziert und verkauft werden können musste“, sagt Janczewska.

Nach Angaben von Agata Stefanek gibt es auf dem Kosmetikmarkt zahlreiche sogenannte Botox-ähnliche Präparate. Die meisten enthalten jedoch Peptide, die lediglich Fragmente natürlich vorkommender Toxine darstellen. Hersteller greifen aus zwei Gründen auf kürzere Molekülfragmente zurück. Sie sollen leichter durch die Haut dringen und lassen sich technisch einfacher herstellen als vollständige Proteine.

Dieser Kompromiss hat allerdings einen Nachteil. Die verkürzten Fragmente können schwächer wirken als die vollständigen Moleküle.

„Uns war wichtig, dass unser Konotoxin möglichst funktional ist und dem natürlichen Protein so genau wie möglich entspricht. Gleichzeitig musste es eine Form haben, die durch die Haut gelangen kann. Dadurch hält seine Wirkung länger an als bei verbreiteten Peptiden“, sagt Agata Stefanek, Mitgründerin des Unternehmens. X DWN-Wochenrückblick Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft. E-mail: * Kostenlos abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Fördermittel finanzieren Forschung, Risikokapital soll den Vertrieb beschleunigen

Die Geschichte des Projekts reicht bis 2019 zurück. Im Jahr 2020 erhielt Science4Beauty vom polnischen Nationalen Zentrum für Forschung und Entwicklung Fördermittel von mehr als 939.000 Euro für ein Projekt mit einem Gesamtvolumen von rund 1,19 Millionen Euro.

Mit diesem Geld bauten die Gründerinnen ein Labor auf, stellten ein Team zusammen und entwickelten ein Verfahren zur Herstellung des rekombinanten Konotoxins. Die Rechte an der Technologie gehören heute vollständig Science4Beauty.

Zwei Jahre lang entwickelte das Team das Produkt weitgehend aus eigener Kraft. Gleichzeitig übernahm das Labor Forschungs- und Entwicklungsaufträge für andere Unternehmen. Die daraus erzielten Einnahmen ermöglichten es Science4Beauty, den laufenden Betrieb ohne externe Investoren zu finanzieren.

2026 änderte sich das. Science4Beauty nahm von Investoren rund 1,6 Millionen Euro auf. An dem Unternehmen beteiligten sich die Risikokapitalfonds 4growth VC und Hard2beat sowie Business Angels.

Parallel arbeitet Science4Beauty an einem weiteren Projekt, das vom polnischen Nationalen Zentrum für Forschung und Entwicklung finanziert wird. Dabei kooperiert das Unternehmen in einem Konsortium mit der Technischen Universität Warschau. Das Gesamtbudget beträgt mehr als 2,5 Millionen Euro. Die Forschung beschäftigt sich mit der Unterstützung von Therapien gegen übermäßiges Schwitzen mithilfe von Neurotoxinen.

Das neue Risikokapital soll nun vor allem den Aufbau der Marke beschleunigen.

„Wir werden in den Ausbau unseres Vertriebsnetzes investieren, Distributoren ansprechen, Produktproben herstellen und unser Sortiment erweitern“, sagt Janczewska.

Derzeit produziert Science4Beauty höchstens einige Tausend Einheiten.

„Demnächst wollen wir bei der Produktion um eine ganze Größenordnung zulegen. Zum ersten Mal befinden wir uns finanziell in einer derart komfortablen Situation. Endlich haben wir ein Marketingbudget, beschäftigen Agenturen und arbeiten an einem Rebranding. Bisher haben wir solche Ausgaben vermieden, weil Förderprogramme sie nicht abgedeckt haben“, sagt Janczewska.

Die Kosmetikprodukte mit Konotoxin kamen vor drei Jahren auf den Markt. Anfangs verkaufte das Unternehmen sie an Kliniken für ästhetische Medizin als Produktlinie, die die Wirkung ästhetischer Behandlungen ergänzen sollte. Später eröffnete Science4Beauty einen eigenen Onlineshop.

Parallel startete der Auslandsvertrieb. Die Produkte werden inzwischen unter anderem in Luxusgeschäften und Kliniken in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und Spanien angeboten. Im Labor von Science4Beauty entwickeln die Gründerinnen ihre Kosmetik auf Basis rekombinanter Konotoxine. (Bild: Science4Beauty LLC)

Dass Science4Beauty gezielt auf Arztpraxen und Kliniken setzt, ist Teil der Vertriebsstrategie.

„Wir wollen die Kunden gerade über Ärzte erreichen. Der Kunde muss verstehen, was uns unterscheidet und warum es sich lohnt, diese Creme zu kaufen. Für polnische Verhältnisse handelt es sich nicht um ein günstiges Produkt. Bevor jemand eine solche Summe ausgibt, muss er von der Wissenschaft hinter der Creme überzeugt sein“, sagt Janczewska.

Science4Beauty positioniert sich bewusst im Premiumsegment. Nach Angaben des Unternehmens entsteht der hohe Preis nicht aufgrund der kleinen Produktionsmenge, sondern aufgrund des Werts des geistigen Eigentums. Den Massenmarkt will Science4Beauty gezielt meiden.

Die Gründerinnen vergleichen die Positionierung mit wissenschaftlich geprägten Premiummarken wie Augustinus Bader oder La Mer. Ihre eigenen Produkte sind allerdings deutlich günstiger.

Cremes von Science4Beauty kosten umgerechnet etwa 80 bis 137 Euro. Eine 50-Milliliter-Creme von Augustinus Bader kostet nach den im Artikel genannten Vergleichswerten rund 321 Euro, während 60 Milliliter der Basispflege von La Mer etwa 435 Euro kosten. Weiterlesen Tiefkühlproduzent Frosta: „Unsere eigenen Mitarbeiter wollten die Gerichte nicht mehr essen“

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Science4Beauty setzt auf die Gründerinnen als Gesichter der Marke

Der bislang minimalistische Auftritt der Kosmetikprodukte soll sich bald verändern. Science4Beauty bereitet ein Rebranding vor. Die Produkte sollen in den Regalen von Praxen und Kliniken für ästhetische Medizin stärker auffallen.

Die neuen Verpackungen sollen Biotechnologie mit der Ästhetik der Modewelt verbinden. Nach Angaben von Science4Beauty ist das vom Unternehmen hergestellte Konotoxin identisch mit jenem Protein, das Meeresschnecken der Gattung Conus auf natürliche Weise produzieren.

„Wir werden unsere Marke mit unseren eigenen Gesichtern bewerben. Uns unterscheidet, dass wir dieses Toxin selbst entwickelt und daraus auch selbst das Produkt geschaffen haben“, sagt Janczewska.

Beim Zugang zu internationalen Kunden soll Professor Tomasz Ciach helfen. Er ist Mitgründer von Science4Beauty und außerdem Mitgründer des börsennotierten Biotechnologieunternehmens NanoGroup.

„Wir wollen sein enormes Partnernetzwerk nutzen, das er während seines gesamten Berufslebens aufgebaut hat. Zunächst soll uns das den Eintritt in weitere europäische Länder ermöglichen, danach in den Nahen Osten und nach Asien. Für 2028 planen wir außerdem den Markteintritt in den Vereinigten Staaten“, sagt Stefanek.

Beim Konotoxin will Science4Beauty die vollständige Kontrolle über den Wirkstoff behalten. Das Unternehmen plant weder einen Verkauf des Patents noch eine Lizenzierung. Bei anderen Wirkstoffen, die derzeit entwickelt werden, könnte ein solches Modell künftig jedoch infrage kommen.

Innerhalb des kommenden Jahres soll der Umsatz mindestens auf das Fünffache steigen. Im Jahr 2025 erzielte Science4Beauty einen Umsatz von umgerechnet rund 389.000 Euro. Ein großer Teil davon stammte bereits aus dem Verkauf fertiger Kosmetikprodukte.

In den Jahren zuvor hatten Forschungsaufträge für andere Unternehmen die Einnahmen noch stark beeinflusst. Dieses Geschäftsmodell hat Science4Beauty inzwischen weitgehend hinter sich gelassen. Das Unternehmen konzentriert sich nun ausschließlich auf die eigene Marke.

Die technische Infrastruktur und das vorhandene Vertriebsnetz sollen vorerst ausreichen. In ungefähr zwei Jahren will Science4Beauty jedoch erneut Kapital aufnehmen. Dann sollen entweder weitere Risikokapitalfonds oder ein großer strategischer Partner an Bord kommen.

„Zu diesem Zeitpunkt wollen wir ernsthaft in die USA expandieren. Deshalb werden wir wahrscheinlich auch außerhalb Polens nach Investoren suchen“, sagt Janczewska.

Für den deutschen Markt ist die Entwicklung bereits unmittelbar relevant: Deutschland gehört zu den ersten Auslandsmärkten, in denen Science4Beauty seine Produkte über Kliniken und hochwertige Verkaufsstellen anbietet. Ob sich das wissenschaftlich positionierte Premiumkonzept hier in größerem Maßstab durchsetzt, wird damit auch davon abhängen, ob das Unternehmen sein geplantes Vertriebsnetz erfolgreich ausbauen und den erklärungsbedürftigen biotechnologischen Wirkstoff gegenüber etablierten Premiummarken positionieren kann.