Panorama

Paul Klassen im Porträt: Vom Schweinestall zu Millionen auf dem Konto

Paul Klassen baut Luxusautos für Kunden, denen selbst Rolls-Royce nicht exklusiv genug ist. Seine Fahrzeuge werden verlängert, gepanzert und bis ins Detail individualisiert. Dabei begann der Unternehmer nicht im Luxussegment, sondern mit einfachen Jobs, einer kleinen Garage und gebrauchten Transportern.