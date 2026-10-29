Panorama

Paul Klassen im Porträt: Vom Schweinestall zu Millionen auf dem Konto

Paul Klassen baut Luxusautos für Kunden, denen selbst Rolls-Royce nicht exklusiv genug ist. Seine Fahrzeuge werden verlängert, gepanzert und bis ins Detail individualisiert. Dabei begann der Unternehmer nicht im Luxussegment, sondern mit einfachen Jobs, einer kleinen Garage und gebrauchten Transportern.
Autor
avtor
Matej Štakul
29.10.2026 06:08
Lesezeit: 11 min
Paul Klassen im Porträt: Vom Schweinestall zu Millionen auf dem Konto
Bei Paul Klassen werden Autos für die wohlhabendsten Menschen der Welt umgebaut; ihr Preis kann eine Million Euro übersteigen. (Bild: Klassen)

Im Folgenden:

  • Wie Paul Klassen vom einfachen Hilfsarbeiter zum gefragten Luxusautobauer für Staatspräsidenten aufstieg.
  • Warum die Spezialisierung auf maßgeschneiderte Fahrzeugumbauten trotz geringer Stückzahlen extrem profitabel ist.
  • Weshalb ein Nischenanbieter mit nur 15 Beschäftigten Millionen-Gewinne im weltweiten Automobilmarkt erzielt.

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